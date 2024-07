La ciabatta elettrica definitiva? Ora con uno sconto del 30% per il Prime Day

Se avete bisogno di una ciabatta elettrica per la vostra scrivania, il modello Baseus GaN III potrebbe essere la scelta ideale. Attualmente, grazie a uno sconto eccezionale su Amazon in occasione del Prime Day, potete acquistarla a soli 55,99€.

Baseus GaN III, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Baseus si rivela indispensabile per chi cerca una soluzione di ricarica versatile e ad alta velocità, ideale per gli utenti che possiedono dispositivi elettronici moderni quali iPhone, MacBook, iPad, Samsung Galaxy S23 e Steam Deck, tra gli altri. Essa soddisfa le esigenze di coloro che richiedono una ricarica rapida dei loro dispositivi, offrendo una potenza di 65W e la possibilità di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente grazie alle sue 5 porte, tra cui 3 porte USB e un cavo di tipo C retrattile.

Grazie poi alla tecnologia GaN III, questo accessorio garantisce non solo una ricarica efficiente in termini di tempo (riducendo la ricarica di un MacBook Pro 16" dallo 0% al 45% in soli 30 minuti), ma anche un utilizzo sicuro, grazie alle sue funzioni di sicurezza che proteggono da sovratensioni e altri rischi. È consigliata per coloro che non possono permettersi lunghe attese per ricaricare i loro strumenti di lavoro, ma anche per gli utenti domestici alla ricerca di una soluzione di ricarica universale per tutti i dispositivi della famiglia.

Con un prezzo originale di 79,99€ ora ridotto a 55,99€, la Baseus GaN III rappresenta uno dei migliori acquisti di questo Prime Day 2024. Il tempo per approfittarne non è molto, infatti siamo già al secondo e ultimo giorno dell'evento.

