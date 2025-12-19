La Baseus Picogo AM41 è ora in offerta su Amazon a soli 35,90€ invece di 53,99€. Questo caricatore portatile magnetico da 10000mAh è ultra sottile (solo 1,27 cm) e compatibile con la tecnologia Qi2 MagSafe, offrendo ricarica wireless da 15W e cablata fino a 27W. Con uno sconto del 34%, potrete ricaricare il vostro iPhone 16 fino a 1,7 volte in totale sicurezza grazie alle 9 protezioni integrate e al display LED intelligente che monitora il livello della batteria.

Baseus Picogo, chi dovrebbe acquistarla?

Baseus Picogo AM41 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra portabilità e prestazioni. Con i suoi 10.000mAh di capacità racchiusi in appena 1,27 cm di spessore, questo powerbank si rivolge a professionisti sempre in movimento, studenti universitari e viaggiatori frequenti che non vogliono rinunciare all'autonomia energetica senza appesantire borse o tasche. La tecnologia Qi2 MagSafe con ricarica wireless da 15W lo rende particolarmente attraente per possessori di iPhone dalle serie 12 in poi, mentre la porta USB-C con ricarica rapida da 27W soddisfa le esigenze di chi necessita di velocità, raggiungendo il 50% di carica in soli 30 minuti.

Questo modello risponde perfettamente alle necessità di chi lavora da remoto o trascorre lunghe giornate fuori casa, eliminando l'ansia da batteria scarica grazie alla capacità di ricaricare completamente un iPhone 16 per quasi due volte. La forte connessione magnetica da 11N e il design ultra sottile lo rendono compagno perfetto per content creator e appassionati di fotografia mobile che possono scattare e ricaricare simultaneamente senza interruzioni. Le 9 protezioni di sicurezza integrate e il sistema di monitoraggio della temperatura garantiscono massima tranquillità anche durante utilizzi intensivi, mentre il display LED intelligente permette di controllare costantemente l'energia residua disponibile.

Baseus Picogo AM41 è una batteria esterna da 10000mAh con tecnologia Qi2 MagSafe che si aggancia magneticamente ai vostri iPhone. Con uno spessore di appena 1,27 cm, offre ricarica wireless da 15W e ricarica rapida cablata da 27W tramite porta USB-C. Dotato di display LED intelligente per monitorare il livello di batteria e protezioni di sicurezza a 9 strati, questo powerbank ultraslim può ricaricare un iPhone 16 fino a 1,7 volte e portare un iPhone 16 Pro al 50% in soli 30 minuti.

