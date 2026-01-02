Il Google Pixel 10 Pro è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante: 799,00€ invece di 1099,00€. Questo smartphone Android di ultima generazione vi conquisterà con Gemini, l'intelligenza artificiale più avanzata mai integrata in un Pixel, e un sistema a tripla fotocamera posteriore per scatti professionali. Il display Super Actua da 6,3" offre immagini brillanti, mentre l'autonomia supera le 24 ore. Con 799,00€ portate a casa 128GB di memoria e il design elegante color Grigio creta, più 7 anni di aggiornamenti garantiti!

Google Pixel 10 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone all'avanguardia che unisca intelligenza artificiale avanzata e fotografia professionale. Con uno sconto del 27% che porta il prezzo a 799€, questo dispositivo si rivolge agli appassionati di tecnologia che non vogliono scendere a compromessi: la tripla fotocamera posteriore permette di catturare foto e video di qualità straordinaria, mentre l'integrazione di Gemini offre un'esperienza AI senza precedenti per gestire ogni attività quotidiana. Il display Super Actua da 6,3 pollici garantisce una visualizzazione impeccabile per contenuti multimediali, gaming e produttività, rendendolo perfetto sia per professionisti creativi che per utenti esigenti.

Questo Pixel 10 Pro risponde brillantemente alle esigenze di chi necessita di autonomia superiore alle 24 ore e desidera un investimento duraturo nel tempo: grazie ai 7 anni di aggiornamenti garantiti con Pixel Drop, vi assicurerete funzionalità sempre fresche e sicurezza costante. Il chip più potente mai integrato in un Pixel offre prestazioni rivoluzionarie per multitasking intenso, editing video e applicazioni demanding. Con 128GB di storage e il raffinato design in Grigio creta, rappresenta la soluzione ottimale per chi vuole uno smartphone premium che combini innovazione tecnologica, longevità del supporto software e un risparmio significativo di 300€ rispetto al prezzo originale.

Il Google Pixel 10 Pro è uno smartphone Android di ultima generazione dotato di un elegante display Super Actua da 6,3 pollici e 128GB di memoria. Integra il chip più potente mai montato su un Pixel e un avanzato sistema a tripla fotocamera posteriore per scatti professionali. La batteria garantisce oltre 24 ore di autonomia e riceverete ben 7 anni di aggiornamenti software.

Vedi offerta su Amazon