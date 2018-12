Belkin Boost Up, sbarca sull’Apple Store il dock di ricarica wireless per iPhone e Watch

Se siete orfani dell’annunciato ma finora mai commercializzato Apple AirPower, Belkin ha la soluzione che fa per voi: si chiama Boost Up ed è un dock di ricarica wireless su cui poggiare contemporaneamente un iPhone e un Watch. Già disponibile anche nello Store italiano, il Boot Up supporta lo standard Qi ed è in grado di erogare 7,5 W, assicurando così la ricarica degli iPhone XS alla massima velocità possibile.

Belkin Boost Up è molto curato ed elegante. Disponibile nelle colorazioni bianca o nera, consente anche di ricaricare lo smartphone senza estrarlo da una eventuale custodia, a patto che non sia più spessa di 3 mm. Inoltre, grazie alla presenza di una porta USB-A da 5 watt sul retro è possibile collegare un terzo dispositivo, ad esempio un paio auricolari AirPods o di cuffie Beats, ma in generale qualsiasi dispositivo provvisto di porta USB-A.

Purtroppo però il Belkin Boost Up riempie solo parzialmente il vuoto lasciato dall’Apple AirPower, anche se per alcuni potrebbe offrire persino qualcosa di più. A differenza della base di ricarica annunciata da Apple infatti, le postazioni sul Boost Up sono rigidamente separate, con quella dedicata al Watch che è anche magnetica e con un’inclinazione tale da consentire l’utilizzo del Watch come sveglia. L’AirPower invece dovrebbe essere un semplice tappetino su cui poggiare nell’ordine e nell’orientamento che si preferisce l’iPhone, il Watch e anche la custodia degli iPad. A voi giudicare cosa è più comodo. Il prezzo è pari a 159,95 euro.

Le novità però non finiscono qui, perché Belkin ha introdotto anche un adattatore da USB-C a HDMI, che però nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile nello Store italiano. Anche in questo caso però si tratta di una soluzione che va a colmare un vuoto importante, perché consente di espandere ulteriormente le capacità del nuovo iPad Pro. L’adattatore Belkin infatti è l’unico che consente lo streaming sicuro di contenuti da Netflix e iTunes supportando contemporaneamente risoluzione 4K a 60 Hz, HDR e HDCP 2.2. Nel Regno Unito, dove il Belkin è già disponibile nello Store, il prezzo è di 49,95 sterline, pari a circa 60 euro.