Microsoft sta introducendo una serie di nuove funzionalità dedicate agli smartphone che promettono di migliorare l’esperienza di ricerca e l’interazione con i dispositivi mobili, queste arriveranno presto nelle app Bing, SwiftKey, Edge e Skype.

Bing Chat arriva sulla home degli smartphone

Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti per l’app Bing che renderanno l’esperienza di ricerca su dispositivi mobili ancora più ricca e funzionale. Una delle nuove caratteristiche introdotte è l’aggiunta di un widget di Bing alla schermata principale di iOS o Android. I widget sono un modo pratico per ottenere informazioni rapide e accedere direttamente alle funzionalità delle app preferite. Il nuovo widget di Bing Chat consentirà agli utenti di fare clic sull’icona di Bing per accedere direttamente alla nuova esperienza di Bing Chat o di fare una domanda utilizzando la voce grazie all’icona del microfono.

Un’altra importante novità riguarda la possibilità di continuare una conversazione iniziata su un dispositivo mobile direttamente sul desktop e viceversa. Questo significa che, ad esempio, se si sta cercando una ricetta per un’insalata primaverile su Bing e si desidera proseguire la conversazione mentre si è al supermercato alla ricerca di sostituti per gli ingredienti mancanti, sarà possibile farlo senza interruzioni. Questa funzionalità permette di sfruttare al meglio la continuità tra diverse piattaforme e rende la ricerca e la comunicazione ancora più fluide. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti su iOS e Android entro la prossima settimana.

Inoltre, Microsoft ha dedicato attenzione ai miglioramenti della chat vocale e multilingue. L’azienda ha ampliato il supporto per l’input vocale in diverse lingue e ha migliorato la qualità delle conversazioni non in inglese. Gli utenti potranno scegliere tra una varietà di lingue e voci per personalizzare l’esperienza di chat secondo i propri gusti e necessità. Questa innovazione consentirà a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo di utilizzare la chat vocale di Bing in modo efficace e conveniente, facilitando la comunicazione e la ricerca di informazioni.

Novità per la tastiera SwiftKey

In arrivo anche interessanti aggiornamenti per la tastiera SwiftKey. Una delle principali novità riguarda la funzione di composizione con l’IA. SwiftKey, che già mette a disposizione Bing con intelligenza artificiale, ora estende questa funzionalità alla Composizione, consentendo di scrivere automaticamente testo basato sui parametri suggeriti. Non solo si può indicare l’argomento del messaggio, ma anche il tono, il formato e la lunghezza desiderati. Ad esempio, se si preferisce evitare la compilazione di documenti e attività amministrative, si può affidare la composizione di un’email a SwiftKey per richiedere assistenza a un servizio. Si può quindi apportare rapidamente modifiche all’email redatta per garantire la correttezza dei dettagli e inviarla, risparmiando tempo prezioso nella gestione delle comunicazioni quotidiane.

Un’altra interessante aggiunta è l’accesso diretto a Translator dalla tastiera SwiftKey. Microsoft ha integrato il traduttore basato sull’intelligenza artificiale all’interno della tastiera, semplificando così le conversazioni con amici e familiari in tutto il mondo. Basta fare clic sull’icona di Bing nella barra degli strumenti di SwiftKey, selezionare “Traduci” e scegliere le lingue di traduzione desiderate. È possibile digitare o incollare il testo da tradurre, e la traduzione verrà automaticamente inserita nel campo del messaggio pronto per l’invio. Questa funzionalità è già disponibile su Android e sarà presto estesa a tutti gli utenti, inclusi quelli di iOS, in tutto il mondo.

Infine, SwiftKey ha introdotto due nuovi toni nella funzione Tone: spiritoso e divertente. Queste caratteristiche basate sull’intelligenza artificiale permettono di scrivere messaggi adeguati, con il tono appropriato, che vanno dal perfezionamento di una battuta divertente alla redazione di importanti email di lavoro. Con questi nuovi toni, SwiftKey offre agli utenti più opzioni per comunicare in modo efficace e personalizzato.

Aggiornamenti dell’app Edge

Microsoft Edge si aggiorna nuovamente, e questi cambiamenti porteranno ulteriori miglioramenti all’esperienza di navigazione su dispositivi mobili. Una delle nuove funzionalità introdotte riguarda la chat contestuale. Su Edge mobile sarà possibile porre a Bing Chat domande relative ai contenuti della pagina visualizzata o chiedere di riassumerli.

Ad esempio, se si sta consultando una serie di ricette per una cena, sarà sufficiente toccare l’icona di Chat nella barra di navigazione inferiore e chiedere quale vino si abbini meglio alla ricetta in esame. Inoltre, sarà possibile porre domande di approfondimento fino a ottenere tutte le informazioni desiderate. Questa funzionalità risulta particolarmente utile anche durante la lettura di un articolo o di un documento online, poiché sarà possibile toccare l’icona di Bing Chat e chiedere a Chat di riassumere il contenuto, ottenendo così le informazioni desiderate in modo più rapido mentre si è in movimento.

Un’altra importante novità riguarda le azioni sul testo selezionato. Grazie a Bing, sarà possibile ottenere un contesto approfondito per qualsiasi testo presente nell’app Edge mobile. Ad esempio, se si sta leggendo le notizie e si ha qualche incertezza su un evento storico specifico menzionato, basterà selezionare il testo in questione e scegliere Bing dal menu delle opzioni. Si aprirà una conversazione con Bing, che fornirà ulteriori spiegazioni sull’argomento, includendo fonti citate e un riassunto chiaro del testo. Questa funzionalità consentirà agli utenti di approfondire rapidamente la comprensione di determinati argomenti mentre navigano su Edge mobile.

Anche Skype si aggiorna

Gli ultimi aggiornamenti dell’app Skype includono un’interessante novità: l’accesso al nuovo Bing basato sull’intelligenza artificiale in tutte le chat di gruppo. Questa funzionalità consente di arricchire le conversazioni di gruppo con l’assistenza di Bing. Ad esempio, se si sta discutendo con gli amici dei luoghi di interesse per una futura gita, è possibile menzionare direttamente @Bing nella chat per ottenere una lista di tutte le opzioni discusse e generare nuove idee simili. L’aggiunta di Bing alla chat di gruppo è semplice e immediata, non richiede che i partecipanti cerchino Bing o lo aggiungano ai loro contatti personali.

Questa nuova funzionalità offre un modo comodo per ottenere informazioni e idee durante le conversazioni di gruppo su Skype. Grazie all’intelligenza artificiale di Bing, è possibile avere suggerimenti rapidi e pertinenti direttamente nella chat, senza dover abbandonare l’applicazione o passare a un’altra finestra. I partecipanti possono interagire con Bing in modo intuitivo e chiedere informazioni o consigli con facilità.

Attualmente, l’accesso a Bing nelle chat di gruppo è in fase di implementazione e sarà presto disponibile per tutti gli utenti di Skype. Questo aggiornamento promette di migliorare l’esperienza di comunicazione di gruppo su Skype, offrendo un ulteriore strumento per condividere informazioni e ottenere suggerimenti utili all’interno delle chat.