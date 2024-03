Bing si impone nuovamente su Chrome con pop-up atti a spingere gli utenti a dire addio a Google

Microsoft sta, nuovamente, imponendo degli annunci popup di Bing su Chrome, nella fattispecie su Windows 10 e 11, cercando di convincere gli utenti a utilizzare Bing invece della ricerca di Google.

L'annuncio incoraggia gli utenti di Chrome a sperimentare Bing, offrendo la possibilità di chattare gratuitamente con GPT-4, tramite Copilot, su Chrome e ottenere centinaia di turni di chat giornalieri, gratuiti, con Bing Al.

Se un utente clicca su "Sì" sull'annuncio, verrà installata l'estensione Chrome "Bing Search" e il motore di ricerca di Microsoft verrà impostato come predefinito in maniera automatica.

Inoltre, una notifica di Windows avvertirà gli utenti che tornare indietro, decidendo di usare nuovamente la ricerca offerta da Google, disattiverà Microsoft Bing Search per Chrome e farà perdere conseguentemente l'accesso a Bing Al con GPT-4 e DALL-E 3.

Tuttavia, se un utente decide di passare a Bing e clicca su "Sì", comparirà un popup di Chrome che chiederà di confermare il cambiamento del motore di ricerca predefinito, generando una vera e propria guerra dei popup decisamente tediosa.

Microsoft

Questo scenario, infatti, mette gli utenti al centro di una battaglia di popup tra Microsoft, che cerca di spingere l'utilizzo di Bing, e Google, che cerca di mantenere gli utenti sul suo motore di ricerca predefinito, il tutto senza poter evitarlo.

Difatti, non sembra esserci un sistema facile, o pratico, per evitare che l'annuncio di Microsoft appaia. Microsoft, interrogata sull'accaduto, ha confermato l'autenticità del popup, descrivendolo come un'opportunità per gli utenti di scegliere Bing come motore di ricerca predefinito su Chrome.

Microsoft ha sottolineato che coloro che scelgono Bing ottengono più turni di chat in Copilot e la cronologia delle chat, sottolineando l'importanza di questa scelta per i clienti.

L'annuncio è stato descritto come un "aggiornamento lato server" e non fa parte di un aggiornamento di Windows. Si ipotizza che sia collegato a BCILauncher.EXE o BingChatInstaller.EXE, due processi aggiunti da Microsoft ad "alcuni sistemi Windows" lo scorso 13 marzo.

Resta da vedere se Microsoft fornirà un modo per impedire che l'annuncio appaia o se gli utenti dovranno continuare a navigare tra questi popup imposti e, decisamente, invadenti.