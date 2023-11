Black Friday di Oppo, tutti i prodotti da non farsi assolutamente sfuggire!

OPPO ha svelato una serie di promozioni esclusive per il periodo del Black Friday che faranno battere il cuore degli appassionati di tecnologia. Dal 20 al 26 novembre, OPPO Store e Amazon saranno i palcoscenici di offerte uniche, garantendo l'accesso a dispositivi all'avanguardia a prezzi straordinariamente convenienti.

Uno dei gioielli tra lo offerte del marchio è OPPO Find N2 Flip, uno smartphone che unisce uno stile distintivo a prestazioni straordinarie. Con uno schermo esterno interattivo da 3,26 pollici, la cerniera "Flexion Hinge" di seconda generazione e una potente fotocamera principale da 50MP sviluppata in collaborazione con Hasselblad, il Find N2 Flip è proposto a soli 1099,99 euro durante questa esclusiva settimana di sconti.

A chi deciderà di acquistare lo smartphone pieghevole su OPPO Store sarà concesso di arricchire ulteriormente la propria esperienza con accessori esclusivi a prezzi ribassati, come la cover Qeebo a soli 4,99 euro, il supporto auto a 4,99 euro, gli auricolari Enco X Black a 49,99 euro, la smartband Band Style a 19,99 euro, Band 2 a 39,99 euro o gli auricolari OPPO Enco Air3 a 39,99 euro.

Per chi predilige un design raffinato e leggero, la nuova Oppo Reno10 offre una soluzione elegante a un prezzo consigliato di 359,99 euro per il modello base e 449,99 euro per il modello Pro. Gli smartphone di distinguono per delle linee curate, display brillanti e per delle fotocamere in grado di realizzare ritratti di qualità superiore.

Anche l'ottimo tablet OPPO Pad 2, che ci è piaciuto particolarmente durante la nostra prova, è protagonista di questa strepitosa offerta al prezzo consigliato di 599,99 euro, con la possibilità di abbinarlo a tre fantastici accessori: l'OPPO Smart Touchpad Keyboard, l'OPPO Pencil e la custodia protettiva OPPO Smart Case per un'esperienza completa di produttività e intrattenimento.

Siete alla ricerca di un paio di auricolari dalla buona qualità audio in grado di accompagnarvi in palestra, a passeggio o semplicemente per effettuare chiamate e videochiamate? OPPO Enco Air3 Pro, dotati di diaframma in bambù, sono proposti al prezzo consigliato di soli 66,99€ per la variante Green e 69,99 euro per la White. Gli OPPO Enco Air3, offerti a soli 45,99 euro, promettono una batteria di lunga durata e una migliore qualità del suono rispetto ai loro predecessori, in abbinata all'elaborazione OPPO Alive Audio direttamente negli auricolari.

Per chi cerca un compagno ideale per il fitness, OPPO Band 2 con oltre 100 modalità di allenamento è proposto a soli 49,99 euro, un'opzione perfetta per gli sportivi e per coloro che vogliono prendersi cura del proprio benessere.

