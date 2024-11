Black Friday Huawei: ecco il coupon che ti fa risparmiare ancora di più

La settimana calda del Black Friday è arrivata! Huawei ha svelato le sue offerte per l'attesissimo evento che, nel suo caso, durerà fino al 5 dicembre. Non c'è bisogno di dirlo: i risparmi sono assicurati, consentendo a tutti di acquistare i prodotti Huawei a prezzi davvero competitivi. Immancabili gli sconti, che durante il Black Friday diventano ancora più allettanti grazie al coupon "ATOMSBL10", che permette di ottenere un ulteriore 10% di sconto sul prezzo finale. Le categorie coinvolte sono molteplici: PC, tablet, smartphone e wearable. Anche i nuovi WATCH GT 5 e GT 5 PRO, insieme al MatePad Pro 12.2", offrono sorprese. Scopriamo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi!

Chi è alla ricerca di un PC, potrà trovare una proposta davvero interessante nel MateBook 14 Core Ultra. Questo modello è dotato di un display touch OLED 2.8K che garantisce una qualità visiva senza pari, ideale per chi desidera prestazioni elevate nella visione di contenuti multimediali o nel lavoro creativo. Con un design ultra-sottile, il MateBook 14 si distingue per l’eleganza e la portabilità, posizionandosi tra i migliori nel suo segmento. Durante il Black Friday, il prezzo di partenza scende di ben 200€, ma applicando il coupon "ATOMSBL10" il risparmio aumenta ulteriormente, dato che parliamo del 10% su un prezzo di circa 900€. Un'opportunità che attirerà gli appassionati di tecnologia e chi cerca un portatile performante senza compromettere lo stile.

Per chi è in cerca di uno smartphone, Huawei propone il Pura 70 Ultra, un telefono che unisce prestazioni elevate. Anche se non si desidera puntare sul top di gamma, il risparmio di ben 300€ invoglia a farlo, e con il coupon "ATOMSBL10" il risparmio diventa ancora più consistente. Inoltre, l’offerta è arricchita da un regalo esclusivo: le FreeClip, gli auricolari wireless di Huawei, che verranno inclusi nell’acquisto. Un’occasione che permette di portarsi a casa uno smartphone di qualità, con una batteria longeva e un comparto fotografico avanzato, senza rinunciare ad accessori di valore.

Sui già citati WATCH GT 5 e GT 5 PRO non ci sono invece veri e propri sconti, bensì un apprezzato omaggio per gli amanti dei wearable: i Huawei FreeBuds 5i. Aspettarsi degli sconti sui nuovissimi WATCH GT 5 e GT 5 PRO sarebbe effettivamente stato troppo, dato che parliamo di smartwatch di fascia alta appena lanciati sul mercato. Tuttavia, la presenza degli auricolari FreeBuds 5i rende queste proposte molto più allettanti. Il WATCH GT 5 si distingue anzitutto per le sue eleganza, oltre per la sua batteria che può durare fino a 14 giorni e per le funzioni di monitoraggio della salute e del fitness. Il GT 5 PRO, invece, aggiunge materiali premium. È costruito in lega di titanio di grado aerospaziale e ceramica di nanocristallo, materiali progettati per garantire una maggiore durata e resistenza, sia per le attività sportive che per l’uso quotidiano.

E che dire poi del MatePad Pro 12.2"? Anche lui arrivato da poco sul mercato, è possibile risparmiare subito 150€ grazie alle promozioni attuali. Per questo tablet, va applicato il coupon "ATOMSPAD151". Con M-Pencil in omaggio, MatePad Pro 12.2" è un tablet di altissimo livello, dotato di un display Tandem OLED PaperMatte con un rapporto di contrasto eccellente. Eccellente anche la batteria e il relativo caricatore da 100W, più che sufficienti per ricaricare rapidamente gli oltre 10.000 mAh.

Ma le offerte del Black Friday Huawei non finiscono qui: ci saranno anche numerose offerte flash, che si pensa saranno valide per un tempo limitato. Una delle più attese è quella sul Watch Ultimate Black Strap. Questo smartwatch, elegante e funzionale, è pensato per chi cerca un dispositivo che accompagni ogni attività, sia quella sportiva che quella quotidiana. Con caratteristiche all’avanguardia come il monitoraggio della salute e la resistenza alle immersioni, il Watch Ultimate Black Strap rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di wearable. Insomma, se state cercando prodotti innovativi e convenienti, le offerte di Huawei durante il Black Friday sono l’occasione che stavate aspettando!

