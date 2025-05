Blackout per X: server fuori servizio

Il panorama digitale è stato scosso oggi da un'improvvisa interruzione dei servizi della piattaforma X, con migliaia di utenti impossibilitati ad accedere ai propri account. Secondo i dati raccolti da DownDetector, più di 5.000 persone hanno segnalato problemi a partire dalle 22:00 di ieri sera, generando una significativa ondata di disagi che ha coinvolto l'intera community. Il blackout, attribuito ufficialmente a un guasto in un centro dati, rappresenta l'ennesimo episodio critico per la piattaforma di Elon Musk, già al centro di polemiche per precedenti interruzioni di servizio.

L'account ufficiale di Engineering di X ha confermato il malfunzionamento attraverso una comunicazione essenziale: "X è consapevole che alcuni utenti stanno riscontrando problemi di performance sulla piattaforma oggi. Stiamo affrontando un'interruzione in un centro dati e il team sta lavorando attivamente per risolvere il problema." La dichiarazione, pubblicata in risposta al crescente numero di segnalazioni, non ha tuttavia fornito dettagli specifici sulla natura del guasto né sui tempi previsti per il ripristino completo dei servizi.

Non è la prima volta che X affronta interruzioni di servizio di tale portata. Nel marzo 2025, la piattaforma subì un blackout significativo che il CEO Elon Musk attribuì pubblicamente a un "massiccio attacco informatico". Tuttavia, le successive analisi condotte da esperti di sicurezza rivelarono una realtà differente: furono le vulnerabilità nei sistemi di sicurezza della piattaforma a rendere i server suscettibili all'attacco, contraddicendo la narrativa inizialmente proposta dall'azienda.

La situazione è ulteriormente evoluta in serata, quando, mentre l'interruzione persisteva su scala globale, la rivista Wired ha riportato lo scoppio di un incendio in un centro dati in affitto a Elon Musk situato a Hillsboro, Oregon. Sebbene non sia stata confermata una correlazione diretta tra l'incendio e l'attuale interruzione del servizio, la coincidenza temporale ha sollevato interrogativi sulla resilienza dell'infrastruttura tecnologica di X.

Gli utenti della piattaforma hanno espresso la propria frustrazione attraverso canali alternativi, evidenziando come questi episodi ricorrenti minino la credibilità del servizio. Le difficoltà nella gestione delle comunicazioni durante le crisi rappresentano un elemento critico che continua a caratterizzare l'amministrazione di Musk, con ripercussioni sulla fiducia della base utenti e sull'affidabilità percepita della piattaforma nell'ecosistema dei social media.