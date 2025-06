Se siete alla ricerca di un tablet Android affidabile, ricco di funzionalità moderne e accessori inclusi, il momento giusto per acquistare è adesso. Su Amazon è infatti attiva una super offerta sul Blackview Tab 60 Pro, il primo tablet da 10 pollici con sistema operativo Android 15 proposto con uno sconto del 50% e un ulteriore coupon da 80€. Un'occasione imperdibile che fa crollare drasticamente il prezzo, rendendo questo dispositivo non solo competitivo, ma anche estremamente conveniente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 80€ durante il checkout

Blackview Tab60 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview Tab 60 Pro è progettato per offrire un'esperienza fluida, intelligente e sicura grazie all'ultima versione di Android 15 e all'interfaccia personalizzata Doke OS_4.0, che consente una gestione efficiente delle app e dello spazio di archiviazione. Dotato di connettività Dual 4G LTE, Wi-Fi dual-band e tecnologie di localizzazione avanzate (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo), è perfetto sia per lavorare che per intrattenersi in mobilità. La tastiera inclusa e la possibilità di espandere la memoria fino a 2TB lo rendono uno strumento versatile, ideale anche come regalo per diverse occasioni.

Prestazioni e qualità visiva non deludono: con il processore octa-core Unisoc T606 e una RAM espandibile fino a 24 GB, il tablet garantisce multitasking fluido e giochi senza rallentamenti. Il display IPS HD da 10 pollici con tecnologia Widevine L1 permette di godere di contenuti in streaming in alta definizione da Netflix, Prime Video e Hulu, accompagnati da un audio stereo coinvolgente grazie ai due altoparlanti integrati.

Infine, il Blackview Tab 60 Pro si distingue per la cura nella sicurezza e nella praticità d’uso: lo sblocco con riconoscimento facciale, le notifiche riservate, il nuovo menu popup per il Bluetooth e l'integrazione con Google Lens migliorano notevolmente l'esperienza quotidiana. Con una batteria da 7700 mAh, questo tablet è pensato per durare a lungo e accompagnarvi in ogni situazione.

Vedi offerta su Amazon