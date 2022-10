Tra i tanti prodotti disponibili durante periodi come Prime Day o Black Friday le cuffie wireless di qualità sono tra quelli più ricercati. Soprattutto le ottime cuffie con cancellazione del rumore come le Bose, quando ci sono ottimi sconti, vanno letteralmente a ruba. Per questo motivo vogliamo segnalarvi questa ottima offerta su uno dei migliori modelli disponibili, le Bose Noise Cancelling 700 che, grazie a uno sconto di oltre 180€, scendono a 210,89€, quasi la metà del prezzo originale.

Come potete leggere nella recensione dei nostri colleghi di techaradar le Noise Cancelling 700 sono delle cuffie di altissimo livello, sia dal punto di vista tecnico che estetico e sicuramente tra le migliori cuffie con cancellazione del rumore disponibili sul mercato. Tra le caratteristiche fondamentali c’è ovviamente la riduzione attiva del rumore e Bose da questo punto di vista a superato se stessa, proponendo un prodotto sofisticato ed estremamente efficace.

Rispetto ai modelli precedenti cambia anche l’estetica, con un design più raffinato e moderno unito a un uso dei materiali più oculato, che ha permesso alla struttura di risultare più leggera e comoda da indossare. Infatti, anche grazie all’archetto imbottito, potrete indossare queste cuffie per lunghe sessioni senza particolari fastidi. Se proprio vogliamo trovare un difetto sta nella trasportabilità, infatti a differenza dei modelli precedenti non possono essere ripiegate per occupare meno spazio.

Se siete alla ricerca di un modello di cuffie bluetooth comodo e con un’ottima cancellazione del rumore le scelte non sono moltissime e tra questi sicuramente le Bose Noise Cancelling 700 sono tra le migliori che potete acquistare, sopratutto con un sconto del 47%.

