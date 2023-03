La festa del papà è ormai praticamente alle porte e Honor, per celebrare l’evento, ha pensato di proporre sul proprio store numerosi articoli a prezzi fortemente scontati, fantastici coupon e bundle a costi davvero imbattibili. Decidendo di acquistare sul sito ufficiale entro e non oltre il 20 marzo, avrete la possibilità di scegliere tra molteplici promozioni, in particolare modo tra ben tre opzioni con 3 o 4 prodotti inclusi!

La prima proposta a 349,90€ invece di 469,70€, composta da Honor Magic 5 Lite, Honor Band 7 Meteorite Black e Honor Magic 5 Lite Phone Case; la seconda a 359,90€ invece di 509,70€, con Honor Pad 8, Honor Earbuds 2 Lite White e Honor Band 7 Meteorite Black; infine, l’ultimo bundle disponibile a 899,90€ al posto di 1.269,60€ formato da Honor 70, Honor Pad 8, Honor Watch GS 3 e Honor Earbuds 2 Lite White. Il tutto, cumulabile con i codici sconto messi a disposizione per ottenere o 20€ o 40€ di ribasso aggiuntivi sul totale, in base alla spesa effettuata!

Merita di essere osservato da vicino lo smartphone Magic 5 Lite dal design raffinato ed elegante, una proposta di fascia media davvero interessante all’interno del primo bundle citato. Il modello in questione vi offre prestazioni a tutto tondo grazie all’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, in modo tale da utilizzare app di ogni genere con la migliore fluidità possibile.

Non meno importante, vi permette di godere di immagini e video di prima qualità, grazie a un display curvo OLED a 120 Hz. Per questo, non perderete dettagli a sfumature di qualsiasi contenuto stiate osservando sul Magic 5 Lite! Altrettanto importante il sistema a tripla fotocamera da 64MP che vi consente di immortalare i vostri ricordi con la migliore qualità possibile: che siano video e foto, in qualsiasi condizione di luce, otterrete sempre degli ottimi risultati. Ultima ma non per importanza anche l’ottima batteria da 5100mAh, durevole, ad alta capacità e pensata appositamente per sostenervi al meglio nel corso della giornata!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Honor dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del bundle che fa al caso vostro.

