La richiesta di Codacons nasce in seguito al temporaneo down del sistema di messaggistica di Meta.

A causa di non meglio precisati problemi nella mattinata di oggi WhatsApp è risultato essere inutilizzabile per alcune ore. Indipendentemente dal tipo di funziona utilizzata (messaggi, telefonate o videochiamate) il risultato era sempre lo stesso: impossibile raggiungere la controparte.

E se agli utenti la cosa potrebbe aver causato qualche inconveniente è altrettanto vero che Codacons si è subito attivata per chiedere a Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp e di Facebook, un risarcimento per questi problemi e di assumersi la responsabilità dell’avvenuto.

In una nota diffusa da poco il Codacons si è così espresso:

“In un momento in cui milioni di italiani sono in smartworking e hanno fatto di servizi di messaggistica come Whatsapp uno strumento di lavoro, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e rallentano l’attività dei cittadini, impedendo di inviare messaggi anche importanti – spiega il Codacons – Non è la prima volta che in Italia si registrano simili black out, che in questo periodo di smartworking appaiono ancora più gravi. Per questo chiediamo alla società di riconoscere un indennizzo automatico tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio odierno, studiando assieme al Codacons le forme più adeguate per tutelare i diritti dei consumatori e l’adozione di misure per evitare il ripetersi di nuovi disagi“.