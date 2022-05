Con l’aumentare delle dimensioni dei display degli smartphone, la necessità di collegare il proprio device alla TV potrebbe sembrare essere venuta meno. In realtà è comunque abbastanza comune avere il bisogno di connettere lo smartphone alla TV per diverse esigenze, ognuno ha la propria motivazione.

Ad esempio non si può pensare di far vedere le foto del viaggio ad un gruppo cospicuo di amici sullo smartphone, ciascuno dei quali sarà concentrato ed incollato sullo stesso display da meno di 7 pollici! E ancora, si può pensare di effettuare il collegamento alla TV per ovvi motivi di comodità e fruire dei propri contenuti multimediali preferiti in maniera più grande grazie alla diagonale maggiore del pannello.

Google Chromecast: collegare lo smartphone alla TV è un gioco da ragazzi

Grazie a Google Chromecast sarà possibile trasmettere ciò che vediamo sullo smartphone direttamente alla TV. Se avete deciso di utilizzare il prodotto dell’azienda americana, basterà acquistarlo, collegarlo alla TV tramite un ingresso HDMI e alimentarlo con il cavo presente in confezione.

Una volta acceso, è davvero semplice portare avanti la procedura guidata di configurazione. Questa permetterà anche di abbinare uno smartphone se necessario, dopodiché esso sarà in grado di trasmettere il contenuto di tutte le applicazioni che supportano la tecnologia Google Cast. Nessun cavo, tutto in modalità Wireless.

Per quanto riguarda la configurazione lato smartphone, vi basterà scaricare Google Home che vi accompagnerà attraverso la semplice procedura. Inoltre, se siete fruitori di servizi come YouTube, all’apertura di un video, ci sarà un’icona in alto a destra inconfondibile che fungerà da scorciatoia per avviare la trasmissione.

E non è finita qui perché, se avete una smart TV con sistema operativo Android TV, potete addirittura fare a meno di acquistare un Google Chromecast in quanto la tecnologia di ricezione sarà già integrata.

Smartphone Samsung e smart TV Tizen

Se possedete uno smartphone Samsung recente ed una smart TV del produttore coreano il collegamento è un vero gioco da ragazzi.

Tutti i recenti televisori Samsung con a bordo il sistema operativo Tizen supportano la ricezione dei contenuti da YouTube utilizzando lo stesso pulsante “Cast” che permette di collegare gli smartphone Android al grande schermo. Questo indipendentemente dalla marca del vostro telefono.

Se invece avete tra le mani un dispositivo Samsung, è possibile trasmettere in modo rapido e veloce tramite Wi-Fi tutto ciò che è visualizzato sullo schermo dello smartphone, in modo da non essere limitati dalle applicazioni.

Il vostro smartphone supporta la modalità Samsung DeX wireless? Allora potrete utilizzare la vostra smart TV come schermo di un vero e proprio sistema desktop, comprensivo di finestre, browser, supporto alle app e ai giochi Android. Certo, con il cavo è possibile fare tutto questo con qualsiasi TV ma con un televisore Samsung potete liberarvi di ogni collegamento fisico e viaggiare senza fili tramite Wi-Fi!

AirPlay: anche gli iPhone possono trasmettere ad una TV

Se un utente iPhone ha la necessità di trasmettere contenuti alla TV, la prima e più semplice possibilità che torna utile alla causa è AirPlay. La funzione è curata direttamente dall’azienda di Cupertino ed è integrata all’interno del sistema operativo mobile.

Per Apple è importante la compatibilità quindi, prima di dilettarvi nella procedura, controllate tra le pagine ufficiali se i requisiti e la TV di destinazione sono supportati.

E per realizzare il collegamento? Tutto molto semplice. Basta aprire il centro di controllo del vostro iPhone (dove sono presenti anche i pulsanti rapidi di attivazione Wi-Fi e Bluetooth) e toccare duplica schermo. Dalla piccola finestra che si aprirà bisognerà scegliere la smart TV o il ricevitore (comparirà solo se compatibile) e infine accoppiare i dispositivi con un codice univoco che comparirà sullo schermo più grande. Tutto qui!

Quando non vi serve più, aprite il centro di controllo, premete lo stesso pulsante posto nella posizione di duplica schermo e infine interrompete la trasmissione. AirPlay supporta anche la trasmissione di soli contenuti video in streaming come Google Cast, non è necessario per forza duplicare sempre lo schermo dello smartphone.

Ovviamente il ricevitore AirPlay migliore, quello supportato direttamente da Cupertino, è Apple TV.

Cavo USB Tipo-C: per chi vuole essere tradizionalista

Ci sono molti modi per collegare lo smartphone alla TV. Il modo più semplice e per non incappare in problemi è quello di usare un cavo USB Tipo-C / HDMI, come ad esempio questo. Anche qui la compatibilità non è per forza garantita (alcuni smartphone e alcune applicazioni bloccano il flusso video in uscita) ma, se tutto è in ordine, non ci sarà bisogno di configurare alcunché.

Basterà collegare il cavo USB Tipo-C alla porta dello smartphone e l’altra estremità alla porta HDMI nella TV, selezionare la sorgente dal menù dello schermo televisivo con il telecomando ed il gioco è fatto.

Tramite la connessione HDMI sarà duplicato in tempo reale sia il segnale audio che quello video, questo significa che anche il sonoro verrà riprodotto dalla TV.

La soluzione di Amazon: Fire Stick

Ve lo diciamo subito, se avete un iPhone non potete usare questa soluzione. Fatta questa doverosa premessa, anche con Fire Stick è possibile effettuare lo streaming dei contenuti dello smartphone utilizzandolo come un Chromecast. In questo caso la trasmissione tra sorgente e destinazione avviene in modalità wireless.

Ancora una volta la strada per attivare la funzione è semplicissima. Si collega la Fire Stick alla TV tramite la porta HDMI, dopodiché dal vostro smartphone Android cercate nelle impostazioni o nella lista dei toggle “trasmetti schermo” e infine, tramite le impostazioni del Fire Stick, cercate ed attivate duplicazione dello schermo. Sorgente e destinazione si connetteranno per mostrare il contenuto audio e video sulla TV.

Ricordatevi che per far funzionare la trasmissione, sia Fire Stick che lo smartphone devono essere collegate alla stessa rete Wi-Fi. A proposito, essendo un prodotto di e presente su Amazon potete controllarlo anche sfruttando l’assistente vocale Alexa.