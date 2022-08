Telegram, si sa, è una delle app più complete per quanto riguarda l’invio di messaggi e file anche di grandi dimensioni. Le sue funzionalità sono innumerevoli e vanno dalla possibilità di inviare messaggi che scompaiono alla possibilità di creare supergruppi da 200mila membri, ma il suo vero “plus” consiste nell’attenzione e nella cura del team di sviluppatori alle sue spalle, sempre al lavoro sull’aggiunta di nuove feature che rendano l’app ancora più competitiva.

Per quanto Telegram sia un’app apprezzata e spesso preferita al suo principale competitor WhatsApp, c’è una cosa che proprio non va giù a una buona fetta della sua utenza: stiamo parlando di quelle noiose notifiche del tipo “[nome contatto] si è unito a Telegram”, che possono diventare un problema specie se la propria rubrica è molto folta e magari racchiude sia contatti personali che contatti lavorativi.

Come disabilitare le notifiche “Un contatto si è unito a Telegram”?

La buona notizia è che per disattivarle ci vuole molto poco: basta aprire Telegram sul proprio dispositivo e recarsi nelle Impostazioni dopo aver fatto tap sull’hamburger menu (le tre lineette in alto a sinistra). Dal menu Impostazioni, in seguito, occorre selezionare la voce Notifiche e suoni e poi scorrere fino alla sezione Eventi. Il toggle Un contatto si è unito a Telegram è quello da disattivare; una volta fatto, non si riceveranno più notifiche ogniqualvolta un nuovo contatto si iscrive alla piattaforma.

Questo per quanto riguarda Android; per quanto riguarda iPhone, la procedura è altrettanto semplice. Dalla schermata iniziale dell’app Telegram, seleziona la scheda Impostazioni in basso a destra e fai tap sulla voce Notifiche e suoni. Dopodiché, disattiva il toggle accanto a Nuovi contatti e torna indietro. Ecco fatto! D’ora in poi non riceverai più notifiche indesiderate.

L’unico inconveniente è che questa procedura è valida solo per disattivare le notifiche push, non per non ricevere i classici messaggi in-app che ti invitano a salutare il nuovo arrivato. Purtroppo, per il momento, questi ultimi non possono essere eliminati (se non manualmente).