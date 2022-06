Telegram rappresenta senza dubbio l’app di messaggistica alternativa a WhatsApp più diffusa e funzionale sul mercato: molto di più di una semplice rivale dell’applicazione del colosso Meta, Telegram rappresenta anche un potente strumento dalle grandi potenzialità, che includono ma vanno ben oltre la possibilità di restare in contatto con i propri amici.

Rispetto a WhatsApp, Telegram offre sconfinate possibilità di personalizzazione dell’interfaccia utente, raccoglie meno dati personali (pur non avendo integrato ancora al proprio interno la crittografia end-to-end di default) ed è costantemente aggiornato con funzionalità utili e innovative.

Come gli stessi sviluppatori hanno puntualizzato in occasione del picco di nuove iscrizioni raggiunto in concomitanza del grande blackout dei servizi Facebook del 4 ottobre 2021, il passaggio a quest’app può spesso disorientare l’utente medio, proprio per via della quantità di feature presenti.

Per facilitare questo procedimento, Telegram fornisce, all’interno della sezione FAQ del sito, una breve guida al funzionamento di base, che risulta tuttavia molto superficiale rispetto alle vere potenzialità di questa applicazione. Per questo motivo abbiamo raccolto una serie di trucchi, feature e menù che forse non conoscevate, così da farvi utilizzare al meglio Telegram.

Telegram: consigli di base

Scegliere e utilizzare un username

Per iscrivervi a Telegram dovrete fornire il vostro nome e numero di telefono: se però non volete condividere queste informazioni avete due possibilità.

Cambiare il nome mostrato in associazione all’account da Impostazioni > ⁝ > Modifica nome

Impostare un username personalizzato tramite cui potrete essere cercati e contattati senza bisogno del numero di telefono. Ogni username è unico e può includere lettere, numeri e underscore. Per impostarlo: Impostazioni > Username.

Utilizzare più account

Telegram consente agli utenti di aprire più account a proprio nome, a patto che siano collegati ciascuno a una linea telefonica diversa. Aggiungere un nuovo account, nel quale potrete entrare in ogni momento, è facile e veloce:

☰ > ﹀ (vicino al nome mostrato nell’account) > Aggiungi account

A questo punto dovrete completare la procedura di configurazione del nuovo account seguendo le istruzioni sullo schermo.

Cambiare numero di telefono

Se per qualche motivo vi troverete a cambiare numero di telefono, potrete comunque mantenere il vostro account Telegram e tutti i vostri messaggi aggiornando questa informazione:

Impostazioni > Tocca per cambiare numero di telefono > Cambia numero.

Telegram Web

Proprio come WhatsApp, Telegram è dotato di un’interfaccia Web pensata per l’utilizzo sui sistemi operativi Windows, MacOS e Linux. Utilizzare Telegram Web è molto semplice:

Recatevi all’indirizzo https://web.telegram.org

Digitate il numero di telefono associato al vostro account Telegram

Immettete il codice di verifica che sarà inviato su Telegram al vostro smartphone

Entrate nell’account con la vostra password.

Oltre a Telegram Web, è disponibile anche un’applicazione dedicata per i principali sistemi operativi desktop, che potrete scaricare all’indirizzo https://desktop.telegram.org/.

Importare le chat da WhatsApp

Grazie agli ultimi aggiornamenti dell’app, importare la cronologia chat di WhatsApp su Telegram è diventato molto più intuitivo. Per farlo dovrete ovviamente partire da una conversazione aperta su WhatsApp:

⁝ > Altro > Esporta chat > Includi media/Senza media > Telegram.

All’interno di Telegram, selezionate il contatto corrispondente e confermate l’importazione. Alla fine della migrazione delle chat, premete Conferma.

Telegram Premium

Nel corso delle ultime settimane, l’azienda alle spalle dell’app di messaggistica ha lanciato una nuovo abbonamento chiamato Telegram Premium. Nel nostro articolo dedicato vi spieghiamo tutti i benefit dell’abbonamento e un trucchetto per pagarlo meno!

Telegram: consigli su privacy e sicurezza

Bloccare un utente

Se ve ne sarà necessità, potrete bloccare utenti indesiderati su Telegram molto facilmente:

☰ > Contatti > Selezionate il contatto che intendete bloccare > ⁝ > Blocca.

Silenziare un utente o un gruppo

Se non potete o non volete bloccare un utente, ma fareste volentieri a meno di ricevere le notifiche relative alle vostre conversazioni, potete sempre scegliere di silenziarlo in modo temporaneo o permanente:

Selezionate il contatto che intendete silenziare > Info > Notifiche > Disattiva.

Potrete silenziare anche i gruppi di cui fate parte, sempre a partire dalla chat:

⁝ > Silenzia notifiche > Disattiva.

Rimuovere l’ultimo accesso e le spunte di lettura

Proprio come WhatsApp, Telegram è dotato di un sistema che permette di visualizzare quando un contatto ha aperto per l’ultima volta l’app o se è disponibile in questo momento. Potete però scegliere di condividere questa informazione solo con i vostri contatti o con nessuno, ma anche personalizzare le eccezioni:

☰ > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Ultimo accesso e in linea > Nessuno.

Se sceglierete questa opzione sarà tuttavia mostrato un orario approssimativo: di recente, entro una settimana o entro un mese.

Sessioni Telegram attive

Telegram permette di mantenere attive più sessioni su diversi dispositivi, così da non dover reinserire di volta in volta i propri dati per rientrare. Potete verificare quali e quante sessioni avete attivato ed effettuare il logout su:

☰ > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Sessioni attive.

Messaggi segreti

Telegram offre la possibilità di iniziare conversazioni segrete attivando la crittografia end-to-end, che al contrario di WhatsApp e Signal non è invece lo standard di default. Avviare una chat segreta con un utente è semplice:

Nuova chat (icona della matita in basso a destra) > Nuova chat segreta.

All’interno di una chat segreta non si possono inoltre acquisire screenshot.

Chat a tempo

Se avete avviato una chat segreta ma volete aggiungere comunque un ulteriore livello di privacy, potrete far sì che i vostri messaggi si autodistruggano dopo un certo periodo di tempo da un secondo a una settimana:

⁝ > Timer di autodistruzione.

Codice di blocco per le chat

Potete assegnare un codice di blocco a quattro cifre, anche diverso da quello impostato sul vostro smartphone, all’app di Telegram, così da assicurarvi che nessuno abbia accesso alle vostre chat:

☰ > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Codice di blocco.

In alternativa, se il vostro smartphone ne è provvisto, potrete scegliere lo sblocco tramite impronta digitale.

Cancellare il proprio account Telegram

Se proprio Telegram non fa per voi, o per qualunque altro motivo vi trovate costretti a cancellare il vostro account, dovrrete seguire la procedura di disattivazione entrando nella pagina https://my.telegram.org/auth?to=deactivate con il vostro numero di telefono.

Eliminazione automatica dell’account

Se invece volete impostare un periodo di tempo compreso tra un mese e un anno entro il quale il vostro account Telegram si autodistruggerà, per esempio nell’eventualità di un furto, potrete farlo molto più semplicemente dall’applicazione stessa:

☰ > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Elimina il mio account.

Telegram: consigli di personalizzazione

Personalizzare le notifiche

Telegram vi offre la possibilità di personalizzare la ricezione delle notifiche di un contatto in ogni aspetto, compreso il colore del LED di notifica ancora presente su molti smartphone Android:

Selezionate il contatto > Notifiche > Personalizza, spuntate l’opzione Notifiche personalizzate e scegliete tra Anteprima messaggio Suono Vibrazione Importanza Notifiche pop-up Chiamate LED.

Personalizza, spuntate l’opzione e scegliete tra

Stickers e GIF

I pacchetti di stickers sono una delle funzionalità più amate di Telegram: potete scaricarli da altri utenti o utilizzando applicazioni dedicate, ma anche crearne di vostri seguendo le istruzioni guidate del bot @Stickers. Dall’icona a forma di ingranaggio presente in basso a destra quando si selezionano gli sticker potrete inoltre gestire i pacchetti in vostro possesso.

Su Telegram potrete inoltre cercare e inviare GIF animate direttamente dalle vostre conversazioni, senza bisogno di averle salvate in locale sullo smartphone o cercarle su Google.

Cambiare tema e colori globali

Al contrario di WhatsApp, Telegram permette agli utenti di personalizzare completamente la propria interfaccia cambiando il tema e i colori delle chat e dei menù:

☰ > Impostazioni > Impostazioni chat > Sfoglia i temi > Crea il tuo tema

Le opzioni sono infinite: potrete scegliere tra le combinazioni fornite dall’app stessa, scaricare e selezionare nuovi temi o crearne di vostri, modificando persino la forma dei fumetti delle chat.

Creare maschere

Su Telegram non mancano le opzioni per personalizzare le foto scattate o inviate dall’archivio con simpatici adesivi, definiti “maschere”. Pochi sanno però che si possono creare anche nuove maschere personalizzate utilizzando il bot @Stickers:

@Stickers > Start > /newmask > controllate l’orientamento delle immagini inserite > Ready > aggiungete le immagini necessarie a creare il pacchetto > /publish.

Per essere accettate dal bot, le maschere caricate devono essere importate su Telegram in formato .png, dimensioni massime 512×512 pixel e pesare meno di 350KB.

Azioni rapide sulle chat

Proprio come alcuni client e-mail mobili, Telegram offre la possibilità di operare una serie di azioni rapide sulle conversazioni direttamente dalla schermata principale. Per controllare questa utile funzionalità recatevi su:

☰ > Impostazioni > Impostazioni chat > Gesto scorrimento lista chat Letto Archivia Fissa Silenzia Elimina.



Telegram: consigli sulle chat

Rispondere direttamente a un messaggio di gruppo

Le chat di gruppo possono diventare molto confusionarie: per questo motivo Telegram offre da tempo la possibilità di rispondere a un singolo messaggio all’interno della conversazione, così da sapere sempre esattamente a cosa ci si sta riferendo. Per farlo basta tenere premuto sul messaggio e selezionare Rispondi.

Fissare in alto le conversazioni

Se alcuni gruppi, chat o canali Telegram sono particolarmente importanti per voi potrete fissarne fino a 5 nella parte alta della schermata principale, così da averli sempre sott’occhio.

Per attivare questa funzione basterà tenere premuto sull’anteprima della chat finché non comparirà, in alto a destra, un’icona a forma di puntina da disegno. Da questo stesso menù si potrà inoltre scegliere di eliminare, archiviare, silenziare o segnare come non lette le conversazioni.

Cancellare messaggi inviati

Capita a tutti di inviare messaggi al destinatario sbagliato: se succede, Telegram permette di eliminarlo rapidamente solo per voi o anche per gli altri utenti della conversazione. Basta tenere premuto a lungo sul messaggio in questione, selezionare l’icona a forma di bidone e confermare l’eliminazione.

Assicuratevi di spuntare la casella apposita per fare sì che il messaggio sia eliminato anche dalla chat del vostro destinatario: al contrario di WhatsApp, che concede solo un’ora di ripensamento, avrete a disposizione ben 48 ore per cancellare un messaggio inviato.

Modificare messaggi inviati

Se invece avete commesso un errore di ortografia, oppure avete tralasciato delle informazioni importanti da un messaggio molto lungo, è più opportuno modificare ciò che avete scritto senza cancellarlo e ripartire da zero.

Per modificare un messaggio già inviato tenete premuto a lungo sul messaggio in questione, selezionate l’icona a forma di matita, apportate tutte le modifiche necessarie e confermate l’operazione. I vostri interlocutori potranno vedere che il messaggio è stato modificato, ma non vedranno la cronologia delle modifiche.

Aggiungere reazioni ai messaggi

Una delle ultime novità di Telegram, introdotta nell’aggiornamento di fine 2021, riguarda la possibilità di aggiungere reazioni rapide ai messaggi: potrete ora scegliere tra 11 delle più note emoji per rispondere rapidamente a un messaggio con una simpatica animazione.

Per aggiungere la reazione predefinita, modificabile da Impostazioni > Impostazioni chat > Reazione rapida, basta fare doppio tap su un messaggio, o tenendo premuto a lungo sul messaggio stesso.

Tradurre un messaggio

Un’altra delle novità di Telegram include la possibilità di tradurre un messaggio in una lingua a scelta. L’opzione non è però attiva di default: per usufruirne dovrete recarvi nel menù

☰ > Impostazioni > Lingua > Mostra pulsante Traduci.

Formattare i messaggi

Su Telegram è possibile formattare in più modi il testo dei messaggi prima di inviarlo. Per visualizzare le opzioni di formattazione selezionate tutto o una parte del testo e scegliete dal menù a comparsa l’opzione che cercate tra:

Spoiler: l’ultima aggiunta, che permette di nascondere porzioni di testo sotto a un overlay puntinato e scegliere di visualizzarlo solo premendovi sopra;

Grassetto;

Corsivo;

Monospace;

Barrato;

Sottolineato;

Crea collegamento ipertestuale.

Hashtag: a cosa servono?

Gli hashtag sono una funzione di Telegram molto utile ma poco conosciuta: permettono infatti agli utenti di raggruppare in diverse categorie i messaggi in una conversazione singola o di gruppo. Per creare un hashtag o usarne uno pre-esistente basta digitare una parola chiave preceduta dal cancelletto.

Cronologia dei messaggi

Se volete ritrovare un messaggio inviato molto tempo fa, non è necessario scorrere all’infinito la conversazione: basta utilizzare la funzionalità di ricerca apposita.

⁝ > Cerca > inserite il testo o la parola chiave che vi serve.

Cosa sono i bot e perché sono importanti?

I bot sono uno degli strumenti che più differenziano Telegram da WhatsApp: si tratta infatti di programmi automatizzati che svolgono i compiti più disparati, dalla ricerca di GIF all’invio di notizie, fino alla formattazione del testo in diversi modi.

Una volta selezionato il bot che vi serve dovrete aggiungerlo alle vostre conversazioni di Telegram. Per utilizzarlo basterà premere Avvia. Generalmente il simbolo slash (/) vi rimanderà alla serie di funzioni che il bot può svolgere.

Esiste infine un’utilità apposita che vi permette di creare il vostro bot personalizzato. Se sapete scrivere in Python, Java, PHP o Node.js basterà avviare il bot @BotFather e inserire tutte le informazioni necessarie dopo aver selezionato il comando /newbot.

Telegram: consigli su media e contenuti

Salvare foto e video automaticamente

Non volete perdervi nemmeno un allegato? Potete impostare il salvataggio automatico di immagini e documenti su Telegram, specificando se volete scaricarli solo sotto rete Wi-Fi o utilizzando anche i dati mobili:

☰ > Impostazioni > Dati e archivio > Download automatico media Quando utilizzi la rete cellulare Quando connesso tramite Wi-Fi In roaming



Modificare le immagini

Se volete personalizzare velocemente le immagini prima di inviarle, Telegram vi permette di modificarne i principali parametri e applicare alcuni filtri. Per modificare un’immagine basta selezionarla come allegato e scegliere tra diverse opzioni:

Ritaglio e inclinazione;

Pennello, stickers e testo

Editing e curve.

Condividere la propria posizione

Se necessario, potete condividere la vostra posizione GPS con un contatto o un gruppo direttamente da Telegram. Per farlo, cliccate l’icona a forma di graffetta in basso a destra nella conversazione e selezionate Posizione. Potete scegliere anche di condividere la vostra posizione in tempo reale tramite GPS o selezionare il luogo in cui vi trovate a partire da una lista.

Generare codici QR personalizzati

L’ultima novità introdotta su Telegram a fine 2021 prevede la creazione di codici QR associati all’username di un utente, ma anche a gruppi, canali e bot. Per generare il proprio codice QR bisogna recarsi nelle Impostazioni e selezionare l’icona a forma di codice QR in alto a destra. Potrete personalizzare i colori del codice, per poi salvarlo e condividerlo ovunque vogliate.

Messaggi salvati

Telegram offre infine ciò che all’apparenza pare un semplice servizio di segnalibri, ma nasconde in realtà molto di più: si tratta dell’opzione Messaggi salvati, nella quale potrete inoltrare tutto ciò che intendete conservare per un utilizzo futuro.

Questa speciale chat, tuttavia, ha anche un secondo utilizzo non ufficiale: quella di spazio di archiviazione gratuito di immagini e file, tecnicamente illimitato. In mancanza di altri servizi di continuità, tenere aperto Telegram su diversi dispositivi e utilizzare i messaggi salvati per trasferire i documenti è senza dubbio la soluzione più veloce e intuitiva.