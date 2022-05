A partire dal suo rilascio nel 2013, l’app di messaggistica Telegram ha conquistato una platea di utenti sempre più ampia e variegata, affermandosi come degna sostituta di WhatsApp e in generale come un servizio rapido, sicuro e gratuito. Soprattutto gratuito: Pavel Durov & co. hanno sempre affermato la loro volontà di fare in modo che Telegram rimanesse accessibile a tutti, senza nessun costo di abbonamento e senza nessuna pubblicità fastidiosa.

Il primo cambio di rotta è avvenuto nel novembre 2021, con l’introduzione della pubblicità nei canali dai 1.000 iscritti in su. Pochi giorni dopo – precisamente il 6 novembre –, il CEO ha dichiarato di aver preso atto delle numerose richieste in merito all’introduzione di un modo per disabilitare gli annunci, e in quell’occasione si è detto pronto al lancio di un piano di abbonamento per accontentare gli utenti più esigenti. Senza gli annunci e senza abbonamento, infatti, sarebbe stato difficile far fronte ai costi dell’app.

È così che è nata Telegram Premium, la versione a pagamento di Telegram parallela a quella gratuita (con annunci) che dovrebbe fare il suo debutto tra pochi giorni. Telegram Premium includerà non solo l’eliminazione dei messaggi pubblicitari all’interno dei canali più grandi, ma anche un set di funzioni esclusive precluse agli utenti Telegram “base”. Vediamo dunque di cosa si tratta.

Indice

Tutti i vantaggi dell’abbonamento a Telegram Premium

Le informazioni sulla nuova versione di Telegram sono ancora molto scarse; in base ai leak trapelati in questi giorni, però, possiamo provare a farci un’idea su come sarà il servizio definitivo e quali funzioni includerà nello specifico.

Emoji e reazioni aggiuntive

Le varie info e gli screenshot riportati di seguito provengono direttamente dall’ultima beta dell’app Telegram per iOS (v8.7.2). Gli screenshot sono stati pubblicati dal canale Telegram Beta, che ha scovato una vasta gamma di emoji di reazione e adesivi contrassegnati come “esclusive” di Telegram Premium. Agli utenti che li selezionano viene chiesto di iscriversi al servizio; per quanto riguarda invece gli adesivi e le reazioni scambiate tra un utente Premium e un utente “free”, quest’ultimo visualizza gli elementi Premium come bloccati. Per sbloccarli, deve anche lui sottoscrivere un abbonamento a Premium (al momento non è previsto l’acquisto di singoli sticker o singole reaction).

Eliminazione dei messaggi sponsorizzati

Come detto in premessa, gli iscritti a Telegram Premium non vedranno più i banner sotto forma di messaggio che compaiono di tanto in tanto nei canali con più di 1.000 membri. In definitiva, si tratta del vantaggio più significativo e più utile per chi fa un uso intensivo di Telegram e trova fastidioso l’alternarsi della pubblicità ai propri messaggi importanti.

Badge Premium

Infine, chi ha sottoscritto un abbonamento a Telegram Premium potrà fregiarsi del titolo di “Telegram subscriber” con tanto di badge-distintivo. In questo modo, potremo sapere chi tra i nostri contatti è abbonato al servizio già a partire dalla rubrica interna dell’app.

Altre funzioni

Quelle elencate sopra dovrebbero essere le uniche funzioni incluse nell’abbonamento a Telegram Premium (almeno per ora). Come abbiamo visto, si tratta perlopiù di funzioni dedicate all’intrattenimento e all'”estetica” delle chat, mentre non si fa cenno a tool più professionali per migliorare sostanzialmente l’esperienza all’interno dell’app. Comunque sia, è possibile che con l’avvento dei prossimi aggiornamenti Telegram introduca qualche novità più funzionale e che faccia veramente la differenza per chi fa largo uso di questo servizio.

Costo e frequenza di addebito

Il “dettaglio” più importante, ovvero quello sul costo dell’abbonamento a Telegram Premium, non è stato ancora reso noto. Possiamo supporre che il servizio non costerà più di un euro all’anno, considerando che WhatsApp – ai tempi – aveva un prezzo di 0,89 euro, spesa comunque abbordabile che si traduce in circa 0,07 euro al mese.

Nel caso di WhatsApp, ricordiamo, era anche possibile sottoscrivere un abbonamento di tre anni o addirittura di cinque, e in quel caso il costo lievitava a 2,40 euro e 3,34 euro (rispettivamente). Non si sa ancora se la frequenza di addebito prevista per Telegram Premium sarà effettivamente annuale (quasi sicuramente sì, ma resta da confermare).

Cosa cambia per gli utenti free?

E per quanto riguarda gli utenti free? Sono previsti cambiamenti? La risposta la dà direttamente Pavel Durov: no, per gli utenti free non cambierà niente.

Timore diffuso era che Telegram rendesse a pagamento qualche funzione già esistente, ma a quanto pare l’app resterà sostanzialmente la stessa per chi già la conosce ed è abituato a usarla. Secondo i detrattori, questo doveva essere il primo passo per trasformare molte funzionalità dell’applicazione in “esclusive” per gli abbonati; in compenso, Durov è parso abbastanza convincente.

L’aggiunta della pubblicità, e quindi il lancio di Telegram Premium, si è reso necessario per far fronte ai costi crescenti dell’applicazione che non era più sostenibile secondo il vecchio modello “ads-free”. Nel dicembre 2020, Durov parlò per la prima volta della “crisi” di Telegram confermando la necessità di individuare nuovi mezzi di ricavo; l’alternativa, infatti, era quella di sacrificare la privacy degli utenti vendendo i loro dati ad agenzie pubblicitarie e di analisi.

In quest’ottica, dunque, il lancio di Telegram Premium appare più che sensato. Aspettiamo di vedere come le nuove funzioni verranno accolte dal pubblico e se Telegram si confermerà ancora una volta il degno competitor (sostituto?) di WhatsApp.