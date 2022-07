Xiaomi ha presentato nella giornata di ieri una nuova serie di smartphone flagship dotata di chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, i primi dispositivi progettati in collaborazione con il famoso marchio fotografico Leica. Assieme ad essi, l’azienda ha annunciato la nuova Fotocamera Leica che andrà a sostituire su Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra l’applicazione stock della MIUI.

Qualcuno ha condiviso in rete il file di installazione, il quale contiene i nuovi filtri fotografici ed il watermark dell’azienda tedesca. Ecco come installare la Fotocamera Leica sul vostro Xiaomi, POCO o Redmi!

Quali sono le novità della nuova Fotocamera Leica di Xiaomi?

Tra le novità che si parano davanti una volta installata la nuova app Fotocamera Leica di Xiaomi troviamo l’utilizzo di un font meno pesante e la diversa disposizione di alcuni elementi della UI, per esempio il pulsante filtri che ora è facilmente raggiungibile nella parte bassa del viewfinder.

È stata integrata una nuova interfaccia che rende più facile il passaggio tra le varie modalità di scatto grazie ad un cassetto richiamabile scorrendo dal basso verso l’alto nella zona dedicata al pulsante di scatto, è selezionabile dalle impostazioni.

Sono stati aggiunti i nuovi filtri Leica Vivid, Leica Natural, Leica B&W Natural, Leica B&W High Contrast. Infine nelle impostazioni è possibile attivare il watermark Leica per le fotografie, in modo da dare agli scatti un look molto più professionale (anche se non vi farà automaticamente diventare fotografi provetti, ricordatelo! N.d.R.)

Si tratta probabilmente di una versione non definitiva, in quanto presenta piccoli problemi con alcuni filtri e non aggiunge il watermark Leica alle foto in modalità ritratto. Infine non possiede tutte le nuove funzioni annunciate per i nuovi flagship Xiaomi, come per esempio i filtri Leica Master Lens che replicano il look delle foto scattate con le lenti 35mm f/1.4 (in bianco e nero), 50mm f/0.95 e 90mm f/2.2.

Come installare l’app Fotocamera Leica di Xiaomi

Per prima cosa è necessario scaricare il file contenente l’applicazione. Fortunatamente, nonostante l’app non sia stata pubblicata ufficialmente dal brand e tecnicamente sia disponibile solamente sui nuovissimi Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra, qualcuno è riuscito a mettere le mani sul file APK è l’ha condiviso in rete.

Sembra che l’app sia compatibile con una moltitudine di diversi smartphone Xiaomi, POCO e Redmi, noi l’abbiamo testato su Xiaomi 12 Pro ma potrebbe non funzionare con ogni telefono ed ogni versione di Android/MIUI.

Una volta scaricato l’APK sarà sufficiente utilizzare un gestore di file, solitamente preinstallato sugli smartphone di Xiaomi, per localizzare il pacchetto ed installarlo semplicemente toccandolo. Lo smartphone vi chiederà di fornire i permessi di installazione di app da origini sconosciute (ricordatevi di rimuovere i permessi in seguito, per maggiore sicurezza) e di confermare l’aggiornamento. Di seguito alcuni esempi:

Normale, Leica Vivid, Leica Natural, Leica B&W Natural, Leica B&W High Contrast

Cosa ne pensate dei nuovi filtri? Vi piacciono?