eBay lancia il prezzo: oggi il POCO X7 Pro lo prendi come su AliExpress

Se siete alla ricerca di uno smartphone Xiaomi a un prezzo accessibile, l’occasione che stavate aspettando è finalmente arrivata. eBay ha lanciato una promozione sorprendente sul POCO X7 Pro, uno dei telefoni più apprezzati nella fascia media per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Solitamente è AliExpress a detenere il primato dei prezzi più bassi, ma oggi anche eBay riesce a competere sullo stesso livello. Questa novità rappresenta una svolta interessante per chi preferisce acquistare da un venditore europeo, beneficiando di tempi di spedizione più rapidi e di una maggiore sicurezza nelle transazioni.

N.B: inserire il coupon "BRANDM25" per ricevere lo sconto extra.

POCO X7 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie al codice sconto "BRANDM25", potrete acquistare la versione da 256GB del POCO X7 Pro a soli 246,49€, un prezzo che si avvicina moltissimo alle offerte più aggressive di AliExpress. Si tratta di una cifra competitiva per uno smartphone che monta un display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento, un processore potente e una batteria capiente con ricarica rapida. Con queste caratteristiche, il POCO X7 Pro si dimostra ideale per chi utilizza il telefono in modo intensivo, sia per l’intrattenimento che per il lavoro quotidiano.

Per chi desidera ancora più spazio per app, foto e video, è disponibile anche la versione da 512GB, che con lo stesso coupon scende a 284,71€. È una scelta perfetta per chi vuole evitare di dover gestire costantemente la memoria disponibile, oppure per chi utilizza spesso il telefono per contenuti multimediali o gaming. A fronte di un piccolo aumento di spesa, riceverete un dispositivo ancora più completo e longevo, capace di accompagnarvi per diversi anni senza perdere colpi.

In conclusione, l’offerta di eBay sul POCO X7 Pro rappresenta un'opportunità concreta per portarvi a casa uno smartphone equilibrato, moderno e prestante, con tutti i vantaggi di un acquisto effettuato in Europa. Che siate utenti esigenti o alla ricerca del miglior affare possibile, oggi potete acquistare questo dispositivo a un prezzo che non ha nulla da invidiare alle piattaforme cinesi.

