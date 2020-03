Coronavirus, iPhone 12 potrebbe subire ritardi

La produzione di iPhone non migliorerà in maniera significativa fino alla fine del secondo trimestre del 2020. Ad affermarlo è Ming-Chi Kuo, il noto analista da sempre vicino alle vicende di casa Apple. A quanto pare, infatti, le attività dei fornitori cinesi del colosso di Cupertino starebbero subendo dei ritardi e starebbero proseguendo a ritmi più lenti del previsto a causa del Coronavirus.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, Apple – come Microsoft – ha rivisto al ribasso le stime di vendita per il trimestre in corso. Gli elementi che fanno ipotizzare una presentazione in ritardo della nuova generazione di iPhone 12 e del tanto chiacchierato iPhone 9 sono diversi. Secondo quanto riferito da Reuters, LG Innoteck che fornisce moduli fotografici per gli smartphone della Mela avrebbe chiuso momentaneamente il proprio stabilimento di Gumi in Corea del Sud dopo che uno dei dipendenti è risultato positivo al COVID-19.

Sempre Kuo ha riferito che Genius Electronic Optical, fornitore di obiettivi per fotocamere, ha registrato un forte calo delle spedizioni nell’ultimo mese. Inoltre, sembra che i rifornimenti stiano diminuendo, con l’analista che stima che la produzione non riprenderà in maniera significativa almeno fino a maggio. Tutto ciò creerebbe potenziali problemi di tempistiche ad Apple che sarebbe costretta a rivedere la timeline per il lancio di nuovi prodotti.

Nonostante sia ancora troppo presto per fare previsioni accurate, gli analisti stanno cominciando a formulare alcune ipotesi. Secondo l’analista di Wedbush Dan Ives, i partner di produzione di Apple potrebbero tornare a produrre a pieno ritmo già da aprile, il che non comporterebbe ritardi per la serie iPhone 12. Allo stesso tempo, tuttavia, il rilascio di iPhone 9 potrebbe essere posticipato da marzo ad aprile. Nel peggiore dei casi, invece, la futura generazione di iPhone potrebbe essere ritardata di ben tre mesi (dunque a dicembre) mentre iPhone 9 potrebbe non vedere la luce fino a giugno.

Insomma, la situazione è complessa e le tante variabili in gioco non permettono di formulare delle previsioni accurate e precise. Staremo a vedere quale sarà l’impatto del Coronavirus sull’intera industria tecnologica.