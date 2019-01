Creative SXFI AIR e SXFI AIR C, cuffie surround che promettono un suono “olografico”

Creative SXFI AIR e SXFI AIR C sono le prime cuffie dotate di tecnologia Super X-Fi – una soluzione che emula l’esperienza dei sistemi multi-speaker – a sbarcare sul mercato. Dopo l’avvento del SXFI AMP, un piccolo amplificatore esterno portatile capace di migliorare la qualità audio e appunto offrire un suono surround, ecco la decisione di integrare il medesimo chip audio in una linea di cuffie.

L’annuncio è avvenuto a settembre, ma oggi ne è stata confermata la disponibilità anche sul mercato italiano. Nello specifico SXFI AIR C (USB) può essere prenotata al prezzo di 129.99 euro su Creative.com. SXFI AIR invece costa 159,99 euro su Creative.com e verrà distribuita a fine gennaio 2019.

La peculiarità di questa tecnologia è di sfruttare un’IA basata su un algoritmo in grado di analizzare la conformazione cranica e del padiglione auricolare dell’ascoltatore, e di elaborare il suono di conseguenza, in modo da offrire l’illusione di una maggior tridimensionalità. Non a caso Creative lo definisce suono “olografico”.

Le cuffie SXFI AIR si affidano a drive al neodimio da 50 mm, che dovrebbero assicurare un’ottima riproduzione audio, e a un microfono. I comandi invece sono di tipo touch: basta eseguire delle gesture sulla superficie del padiglione sinistro per alzare o abbassare il volume e passare alla traccia successiva. Le cuffie si connettono via Bluetooth 4.2 (10 ore di autonomia) o USB-C e possono essere utilizzate tanto con sistemi operativi iOS e Android quanto su Windows, MacOS, PS4 e Nintendo Switch. Se connesse via USB, SXFI AIR offrono un audio 7.1 a bassa latenza, ideale per film e giochi, in particolare su PC e Mac.

“SXFI AIR funziona anche come lettore musicale stand alone tramite scheda microSD per vari formati tra cui MP3, WMA, WAV e FLAC”, ricorda Creative. “SXFI AIR è inoltre dotato di anelli luminosi RGB personalizzabili, che consentono agli utenti di scegliere tra 16 milioni di colori per rendere le cuffie davvero uniche”.

Le cuffie SXFI AIR C sono un modello USB più essenziale con Super X-Fi, quindi prive di Bluetooth, touch-control e scheda SD.

“Progettato per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco, SXFI AIR C è dotato di un microfono ClearComms rimovibile appositamente sintonizzato per riprodurre voci straordinariamente naturali, consentendo comunicazioni perfette tra compagni di squadra o amici. Il microfono ClearComms è anche un’opzione accessoria per SXFI AIR”, prosegue la nota di Creative.