Cyber Monday Oppo: 24 ore di offerte imperdibili

Il Cyber Monday, appuntamento attesissimo dagli appassionati di tecnologia, è ormai alle porte: per l’occasione non possono mancare le offerte di Oppo, brand in continua crescita nel settore di smartphone e smart device, che propone prezzi davvero incredibili sul nuovo store proprietario Oppo Store.

Sono davvero tantissime le proposte di Oppo per questo Cyber Monday: dallo smartphone top di gamma Oppo Find X3 Pro agli auricolari true wireless Oppo Enco X, passando per i wearable di nuova generazione come Oppo Watch, il brand propone i suoi migliori dispositivi a prezzi assolutamente da non perdere.

I protagonisti del Cyber Monday di Oppo saranno i bundle esclusivi, con offerte mai viste sugli smartphone delle line-up Find e Reno insieme al wearable Oppo Band Style, un must have per gli amanti dello sport e dell’attività fisica. Non fatevi scappare il top di gamma del brand, l’Oppo Find X3 Pro, con la sua doppia fotocamera principale a un miliardo di colori, in bundle a soli 849,99 euro! Se invece cercate alte prestazioni a piccoli prezzi, farà al caso vostro il bundle che include Oppo Find X3 Lite a soli 299,99 euro.

Farà parte dei bundle di questo Cyber Monday anche la gamma Reno6, pensata per gli utenti più alla moda: Oppo Reno6, il mid-range dall’animo fashion con colorazione Oppo Glow e ricarica rapida a 65W potrà essere vostro a 449,99 euro, mentre Oppo Reno6 Pro sarà disponibile al prezzo mai visto di 749,99 euro.

Anche gli auricolari Oppo saranno inclusi in questo Cyber Monday, con offerte imperdibili per tutte le tasche: si parte dagli auricolari TWS Oppo Enco Buds, entry level nel prezzo ma non nella qualità d’ascolto, proposti addirittura a metà prezzo a soli 29,99 euro. Anche gli auricolari Oppo Enco Air con design open-fit e Bluetooth 5.2 sono scontati del 50%, arrivando al prezzo mai visto di 49,99 euro. Non possono mancare inoltre gli auricolari Oppo Enco Free2 con cancellazione attiva dell’audio, vostri al prezzo di soli 79,99 euro.

Se invece cercate una qualità audio premium, faranno per voi gli auricolari TWS Oppo Enco X, realizzati in collaborazione con il brand danese Dynaudio e compatibili con la trasmissione wireless LDHC: solo durante questo Cyber Monday saranno vostri al prezzo imperdibile di 99,99 euro rispetto ai 179,99 euro di listino: non fateveli scappare!

Infine, per questo Cyber Monday Oppo mette in sconto per sole 24 ore il suo smartwatch, Oppo Watch, in grado di offrire ottime performance senza compromessi sul design, a 199,99 euro invece di 299,99 euro. Se invece siete patiti dello sport, non potete perdere le offerte sulle smartband Oppo Band Sport e Oppo Band Style, entrambe scontate del 50% e disponibili al prezzo rispettivamente di 24,99 euro e 34,99 euro.

Ma non finisce qui: in aggiunta agli sconti di questo Cyber Monday, Oppo fornirà un ulteriore sconto del valore di 15 euro a tutti coloro che si iscriveranno a Oppo Store e alla Oppo Community, mentre se vi iscriverete alla newsletter sarà vostro un coupon sconto immediato dal valore di 5 euro!

Offerte Oppo per il Cyber Monday 2021