Tablet Lenovo Tab M10 Plus: prezzo BASSISSIMO per il Cyber Monday!

Dopo una settimana di offerte per il Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday che, come suggerisce il nome stesso, è una giornata dedicata ai prodotti tecnologici. Fra i rivenditori che aderiscono a questa iniziativa promozionale c'è in prima linea Amazon, che tra le tante offerte quest'oggi vi propone il Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione! Questo tablet con display da 10.61" 2K, processore Qualcomm Snapdragon SDM680, 4GB di RAM e 128GB di memoria, è ora disponibile a soli 199,00€, rispetto al prezzo originale di 249€. Approfittate subito di questo ottimo sconto del 20% e godetevi tutte le funzionalità di Android 12, con una batteria che dura tutto il giorno e uno storage espandibile fino a 1TB.

Lenovo Tab M10 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Tab M10 Plus è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un tablet elegante, leggero e con prestazioni elevate. Con il suo design raffinato, questo prodotto è adatto agli utenti più esigenti che necessitano di un dispositivo di alta qualità. Dotato di un ricco storage e un sistema Android 12 aggiornato, questo tablet è l'ideale per chi ha bisogno di archiviare molti documenti in sicurezza e di lavorare in mobilità. La lunga durata della batteria garantisce prestazioni per un'intera giornata, rispondendo al meglio alle esigenze dei professionisti che hanno bisogno di essere sempre connessi.

Il Lenovo Tab M10 Plus si caratterizza per un display 2K di grandi dimensioni elevate (10,61") che migliora la visione di film, serie TV e altro. Questo modello è racchiuso in un chassis di alluminio robusto ma leggero, pesa solo 465 g e ha dimensioni ridotte (solo 7,45 mm di spessore). Il tablet è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon SDM680, che garantisce una esecuzione rapida delle applicazioni.

L'offerta attuale per il Lenovo Tab M10 Plus è imperdibile. Potete acquistare un tablet di alta qualità, con tecnologia innovativa, design sottile e un sistema operativo aggiornato al prezzo eccezionale di soli 199.00€, risparmiando così ben 50,00€ rispetto al prezzo originale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi consigliamo però di fare i vostri acquisti il prima possibile, per evitare che l'offerta termini.

