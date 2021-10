Google Pixel 6 e 6 Pro: ecco data di inizio dei pre-ordini, vendita diretta e prezzi

L’evento di presentazione dei nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro è ormai dietro l’angolo, l’azienda americana ha fissato la presentazione dei due nuovi terminali Android, e probabilmente non solo loro, per domani 19 ottobre.

Alla vigilia degli annunci ufficiali di Google siamo già a conoscenza di quando i due nuovi top di gamma Made by Google saranno disponibili al pre-ordine e quando saranno invece ufficialmente venduti in modo diretto.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro erano gli smartphone della seconda metà del 2021 che più vi interessavano, per lo meno prima di scoprire che non arriveranno ufficialmente in Italia.

L’azienda di Mountain View quest’anno sta puntando moltissimo sui due terminali dotati di Android 12, i primi a montare sotto la scocca un chip Google Tensor ed i primi Pixel a rivoluzionare completamente il parco di sensori fotografici a disposizione con delle novità degne di nota, almeno secondo i rumor ormai praticamente confermati.

Dopo un primo leak apparso in rete che mostrava una promozione di lancio per la versione base di Pixel 6 disponibile da Saturn in Germania, siamo riusciti a mettere le mani sulla versione ufficiale e ad alta risoluzione dell’offerta.

Apparsa sul sito ufficiale del negozio di elettronica di consumo, la locandina mette in mostra Google Pixel 6 ad un prezzo promozionale di 649 euro. Si tratta di un ottimo affare per quello che potrebbe essere uno dei top di gamma Android più interessanti di fine 2021 e inizio 2022, soprattutto se teniamo in considerazione che viene proposto in accoppiata ad un paio di cuffie over-ear Bose Noise Cancelling Headphones 700, il cui valore attuale di mercato si aggira intorno ai 300 euro.

Non solo, la locandina ci conferma che i pre-ordini per i Pixel 6 saranno aperti subito dopo il termine dell’evento di lancio, ovvero alle ore 20:00 di martedì 19 ottobre. La promozione Saturn per il pre-ordine termina alle ore 20:00 del 31 ottobre, confermando l’inizio delle spedizioni e delle vendite dirette dei due nuovi smartphone Google per l’1 novembre.

La data dell’1 novembre è stata confermata anche dal famoso leaker Roland Quandt, il quale ha invece messo le mani sui prezzi inglesi in sterline di Google Pixel 6 Pro.

Pixel 6 Pro 128GB 849£https://t.co/WiytWLDCqi Pixel 6 Pro 256GB 949£https://t.co/iAOe7NnxC5 Shipping from Nov 1, Amazon UK says. — Roland Quandt (@rquandt) October 17, 2021

Voi cosa ne pensate? Sareste stati interessati ad approfittare di una simile promozione di lancio? Acquisterete Pixel 6 o Pixel 6 Pro dall’estero?