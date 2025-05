Questo smartphone è INDISTRUTTIBILE ed è sconato di 160€!

Disponibile su Amazon a soli 439€ invece di 599€, il DOOGEE Fire 6 MAX è lo smartphone indistruttibile che vi stupirà con la sua termocamera professionale e l'impressionante batteria da 20800mAh che garantisce 4-5 giorni di autonomia. Dotato del potente chip MediaTek Dimensity 7050, 20GB di RAM e 256GB di memoria, questo rugged phone offre prestazioni più che interesasnti, in qualsiasi condizione. La tripla fotocamera AI da 50MP e il display FHD+ da 6,72" a 120Hz completano un dispositivo pensato per chi cerca resistenza e tecnologia avanzata.

DOOGEE Fire 6 MAX, lo smartphone che non puoi distruggere (finalmente)

Il DOOGEE Fire 6 MAX è l'alleato ideale per professionisti che operano in condizioni estreme e ambienti difficili. Se lavorate nel settore industriale, edile o della sicurezza, questo smartphone rugged vi offrirà prestazioni eccezionali grazie al potente processore MediaTek Dimensity 7050, 20GB di RAM e una batteria colossale da 20800mAh che garantisce autonomia fino a 5 giorni. La termocamera integrata con sensore ECO rappresenta uno strumento professionale insostituibile per rilevare problemi di surriscaldamento, perdite termiche o individuare fonti di calore in ambienti poco illuminati.

Per gli appassionati di outdoor e avventure estreme, questo telefono indistruttibile con certificazione IP68/IP69K resiste ad acqua, polvere e urti, eliminando ogni preoccupazione durante le vostre escursioni. La tripla fotocamera AI da 50MP vi permetterà di immortalare ogni momento con qualità professionale, mentre il display FHD+ da 6,72" con refresh rate a 120Hz garantisce un'esperienza visiva impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. La connettività 5G, WiFi 6 e il sistema di navigazione multimodale assicurano che rimarrete sempre connessi, ovunque vi troviate.

Il display FHD+ da 6.72" a 120Hz assicura un'esperienza visiva fluida, completata da una tripla fotocamera AI da 50MP e certificazione IP68/IP69K contro acqua e polvere. A soli 439€, il DOOGEE Fire 6 MAX rappresenta un investimento eccellente per chi cerca uno smartphone resistente con funzionalità avanzate. La combinazione di batteria mastodontica, termocamera professionale e potenza di elaborazione superiore lo rende ideale per professionisti, appassionati di outdoor e chiunque necessiti di un dispositivo affidabile in ogni situazione. La sua versatilità e robustezza vi garantiranno un alleato tecnologico pronto a tutto.

