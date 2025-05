Con questa powerbank in sconto mai visto, ricarichi l’iPhone via wireless o con cavo

Se siete alla ricerca di una powerbank compatta, elegante e dalle prestazioni sorprendenti, la Baseus Picogo AM41 potrebbe essere esattamente ciò che fa per voi. Attualmente in sconto su Amazon con vari coupon, questo modello vi permette di ricaricare il vostro iPhone sia in modalità wireless che tramite cavo, con un prezzo finale attorno ai 30€. Ciò che distingue davvero questa powerbank dalla concorrenza è la sua combinazione unica di design ultrasottile, compatibilità MagSafe e potenza di ricarica efficiente, il tutto racchiuso in un corpo più sottile di un iPhone 16.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 8€ durante il checkout

Baseus Picogo AM41, chi dovrebbe acquistarla?

Con uno spessore di soli 7,6 mm e un peso di appena 107 grammi, la Baseus Picogo AM41 si presenta come una delle powerbank più sottili e leggere disponibili sul mercato. Le sue dimensioni, paragonabili a quelle di una carta di credito, le permettono di scivolare facilmente in una tasca o in una borsa senza creare ingombro. È la scelta ideale per chi è sempre in movimento: che si tratti di una giornata di lavoro, un viaggio di lavoro o una semplice uscita quotidiana, non vi accorgerete nemmeno di averla con voi.

Nonostante le sue dimensioni compatte, la capacità da 5000mAh offre prestazioni notevoli. È in grado di ricaricare il vostro iPhone fino al 55% in soli 30 minuti tramite la porta USB-C da 20W, oppure in modalità wireless fino a 7,5W grazie alla compatibilità MagSafe. La forza magnetica di 10N garantisce un allineamento preciso con il dispositivo, offrendo una ricarica stabile e immediata, senza l’ingombro di cavi: un sogno per chi ama la praticità e lo stile minimalista.

Infine, la sicurezza e la qualità costruttiva non sono state trascurate. Questa powerbank è dotata di un sistema di protezione a 9 strati, una batteria dello stesso livello di quelle utilizzate da Tesla e un chip NTC che monitora la temperatura fino a 18.000 volte all’ora. Il display LED vi tiene informati sullo stato della carica, mentre la struttura a doppio materiale — con superficie anti-impronte e pannello posteriore in lega di alluminio — unisce resistenza e raffinatezza. In sintesi, se desiderate un caricatore portatile che unisca tecnologia avanzata, sicurezza e design raffinato, la Baseus Picogo AM41 merita la vostra attenzione.