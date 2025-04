DOPPIO SCONTO su questo smartphone Blackview! Lo paghi MENO DI 100€!

Se siete alla ricerca di uno smartphone che combini prestazioni avanzate e un design elegante, l'offerta attuale su Amazon inerente al smartphone Blackview potrebbe fare al caso vostro. Attualmente disponibile a 379,99€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo precedente di 399,99€, questo dispositivo offre caratteristiche di alto livello a un prezzo competitivo. Inoltre, attivando i due coupon presenti sulla pagina del prodotto, è possibile ottenere uno sconto del 50% e un ulteriore ribasso di 90€, portando il prezzo finale a soli 99,99€.​

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Smartphone Blackview Android 14, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo smartphone Blackview si distingue per il suo design sottile e leggero, con uno spessore di soli 8,75 millimetri e un peso di 192 grammi, offrendo una sensazione confortevole al tatto. Disponibile in tre affascinanti colorazioni—nero crepuscolare, blu alba e viola tramonto—questo smartphone non è solo un dispositivo tecnologico, ma anche un accessorio di moda che vi permetterà di distinguervi in ogni occasione.​

Dotato del sistema operativo Android 14 con interfaccia DokeOS 4.0, il Blackview Gemini AI offre un'esperienza utente fluida e intuitiva. La funzione di sottotitoli in tempo reale facilita la comprensione di contenuti in lingue straniere, mentre la messa a fuoco dello schermo evita che il display si spenga durante la visione. La presenza di uno slot dual SIM consente di aumentare lo spazio di archiviazione o utilizzare due schede SIM per una maggiore comodità.​

Per quanto riguarda le prestazioni, questo smartphone è equipaggiato con un processore octa-core Unisoc T606 a 12 nm, che garantisce efficienza energetica e potenza sufficiente per gestire multitasking, navigazione web e streaming. La memoria RAM può raggiungere i 12GB (4GB fisici + 8GB virtuali), assicurando un funzionamento fluido anche con più applicazioni aperte contemporaneamente. Lo spazio di archiviazione interno è di 256GB, espandibile fino a 2TB tramite scheda TF, eliminando le preoccupazioni legate alla gestione dei file.​

Il display IPS HD+ da 6,56 pollici con risoluzione di 720x1612 pixel offre immagini nitide e dettagliate, con una luminosità di 450 nit che garantisce una buona visibilità anche in ambienti luminosi. Le funzioni di filtro anti-luce blu e modalità notturna proteggono gli occhi durante l'uso prolungato.​

In ambito fotografico, questo smartphone Blackview è dotato di una fotocamera posteriore da 13MP ISOCELL 4H7, capace di registrare video in 1080P FHD e offrire modalità come HDR, ritratto, notturno e panoramico. La fotocamera frontale da 8MP permette di scattare selfie luminosi e dettagliati.​

La batteria da 5000 mAh assicura un'ottima autonomia, supportata dalla modalità di risparmio energetico del sistema, per un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Il sistema di navigazione avanzato (GPS/AGPS, Glonass, Galileo, Beidou) offre un posizionamento preciso, facilitando gli spostamenti.​

Con una garanzia di 2 anni e un servizio post-vendita dedicato, questo smartphone Blackview rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca uno smartphone performante e stiloso a un prezzo accessibile. Approfittate di questa offerta su Amazon per ottenere un dispositivo che soddisfa sia le esigenze tecnologiche che estetiche. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.

