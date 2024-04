eBay: partono le offerte Xiaomi! Occhio al coupon!

Nel clima che segue la Pasqua, si stanno presentano opportunità imperdibili per gli appassionati del marchio Xiaomi, grazie a una promozione esclusiva su eBay. La piattaforma ha lanciato un coupon, "XIAOMIDAYS24", dedicato proprio a una gamma di articoli firmati Xiaomi. Questa offerta è valida fino al 17 aprile e consente di godere di un risparmio supplementare del 15%, con un limite massimo di 75€ di sconto per ciascun acquisto.

Coupon 15% Xiaomi, perché approfittarne?

La buona notizia non finisce qui: il codice promozionale può essere utilizzato fino a 4 volte dallo stesso utente, ampliando così la possibilità di risparmio su più acquisti. La selezione di prodotti interessati dall'offerta è dominata dagli smartphone, che rappresentano la punta di diamante dell'iniziativa. Non mancano, tuttavia, alcuni robot aspirapolvere, che potrebbero catturare la vostra attenzione e diventare ancora più allettanti grazie a questo vantaggio extra. Ricordate, lo sconto diventerà effettivo al momento del checkout, dopo aver applicato il coupon al vostro carrello.

Tra i vari prodotti tech offerti, spicca senza dubbio lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, che con l'applicazione del coupon "XIAOMIDAYS24" raggiunge un prezzo conveniente. Questo modello, noto già per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, viene proposto a soli 207,40€, un prezzo mai così basso. È un'occasione da non perdere per chi cerca un telefono di qualità senza spendere le tipiche cifre di un top di gamma.

Per chi desidera ancora di più, c'è anche il Note 13 Pro Plus, ora disponibile a meno di 300€. Ancora una volta, si tratta di un'occasione unica per accaparrarsi uno degli smartphone più discussi e desiderati del momento a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Con offerte così competitive, i prodotti Xiaomi si confermano una scelta ancora più invitante per gli amanti della tecnologia.

