Come accade ogni mese, Netflix ha pubblicato sul suo sito ufficiale l’indice degli ISP (Internet Service Provider) più veloci in Italia per il mese appena passato, quindi in questo caso di dicembre 2022. La new entry è Iliad Italia che si piazza subito al primo posto insieme a Sky Wifi.

Pexels

È doveroso precisare che l’indice di velocità di Netflix è una misura delle performance di Netflix durante il prime time (ovvero l’orario serale che è generalmente quello più affollato) con uno specifico gestore, di conseguenza non riflette le effettive prestazioni della rete in quel determinato momento. Questo significa che uno speedtest effettuato tramite un qualsiasi sito (ad esempio tramite fast.com), potrebbe dare valori molto più alti (e davvero di tanto) rispetto a quelli che si trovano nella classifica di Netflix.

Per quanto riguarda la visione di contenuti su Netflix, più la velocità è alta più si potrà avere una migliore qualità dell’immagine, tempi di avvio dei video più rapidi e soprattutto meno interruzioni durante i film e le serie TV (il famigerato buffering).

Andando quindi a vedere la classifica italiana, al primo posto ci sono Iliad Italia e Sky Wifi con 3,8 Mbps. Subito sotto si trovano Fastweb, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone Italy e Wind con 3,6 Mbps. In terza posizione c’è EOLO con 3,4Mbps e in ultima posizione c’è invece Linkem con 2,6 Mbps.

L’Italia, anche se negli ultimi anni sta facendo molti progressi dal punto di vista della connettività, non rimane comunque al passo di tanti altri Paesi. Infatti, in Italia solo Iliad Italia e Sky Wifi raggiungono i 3,8 Mbps, mentre altri diciassette Paesi (Belgio, Canada, Danimarca, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Israele, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti) hanno una media di 3,8Mbps.

Ad ogni modo, l’Italia ha comunque una media di tutto rispetto di 3,6 Mbps piazzandosi al secondo posto a livello mondiale assieme ad Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cile, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Malesia, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Filippine, Romania, Taiwan, Thailandia e Uruguay.

Sicuramente noi italiani possiamo essere contenti dei risultati ottenuti e smetteremo di lamentarci quando ci accorgeremo che in ultima posizione c’è il povero Venezuela con una media di appena 1,8Mbps.