Abbonati a Fastweb Casa Plus: un sacco di vantaggi esclusivi a un prezzo super conveniente!

Desiderate una promozione vantaggiosa che garantisca un'esperienza Internet senza interruzioni, chiamate illimitate e una serie di altri vantaggi esclusivi? Fastweb ascolta le vostre richieste e vi presenta l'offerta Fastweb Casa Plus! Con la fibra ultraveloce, potrete navigare senza limiti, mentre le chiamate illimitate vi terranno in contatto con chiunque, ovunque. Il tutto a soli 36,95€ al mese!

Fastweb Casa Plus, perchè approfttarne?

Fastweb Casa Plus non offre solo la fibra ultraveloce e le chiamate illimitate. Oltre all'attivazione inclusa, potrete avrete accesso a una serie di vantaggi che renderanno la vostra esperienza ancora più completa: Fastweb Casa Plus include anche le assicurazioni Assistenza Casa e Assistenza Pet di Quixa, che durano un anno e si rinnovano fino alla fine della vostra offerta Fastweb, garantendo la vostra tranquillità e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Ciò che contraddistingue l'offerta Fastweb Casa Plus dalle altre promozioni è l'Assistenza Plus, che vi permette di contattare il servizio clienti in modo più rapido e diretto. Inoltre, FastwebUP Plus permette di scegliere ogni mese un vantaggio esclusivo su misura per le vostre passioni, tra cui 1 mese di abbonamento omaggio a Infinity+, 2 biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI, 1 mese di abbonamento digitale gratuito di Repubblica e LA STAMPA oppure 1 mese gratis su BuddyFit.

Inoltre avrete il modem Internet Box NeXXt One, che garantisce stabilità e massima velocità grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione. La vostra sicurezza è una delle priorità di Fastweb: tutti i dispositivi sono protetti da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware. Con un costo mensile di soli 36,95€, Fastweb Casa Plus è un'opportunità da non perdere. Inoltre, potrete usufruire di una prova gratuita per 30 giorni nell'eventualità vogliate cambiare idea, senza costi aggiuntivi.

