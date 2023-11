Ecco quando Samsung Galaxy S24 sarà disponibile

Samsung ha fissato la data di presentazione dell'attesissima serie Galaxy S24 a gennaio, con un mese di anticipo rispetto al consueto calendario di annunci degli smartphone top di gamma. Il gigante tecnologico sudcoreano sembra pronto a dare il via all'anno con il botto.

Secondo quanto riportato da The Elec, i Galaxy S24 dovrebbero debuttare il 17 gennaio 2024, non nella consueta cornice newyorkese degli eventi Galaxy Unpacked di Samsung, ma nel cuore della Silicon Valley - San Jose, California, USA. Questa scelta non convenzionale scatena le speculazioni e aggiunge un tocco di intrigo all'attesa per i nuovi flagship.

Gli appassionati desiderosi di essere tra i primi a mettere le mani su Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra possono segnare sul calendario l'inizio dei preordini per il 18 gennaio. I dispositivi preordinati dovrebbero iniziare a raggiungere i clienti dal 26 al 30 gennaio. Per chi preferisce un approccio più tradizionale, le vendite dirette della serie Galaxy S24 inizieranno il 30 gennaio 2024.

Mentre i dettagli esatti sui prezzi della serie Galaxy S24 rimangono avvolti nel mistero, gli osservatori del settore prevedono che Samsung manterrà una struttura di prezzi in linea con i modelli precedenti. I potenziali prezzi di partenza sono stimati in quasi 1000 euro per il Galaxy S24, 1.200 euro circa per il Galaxy S24+ e più di 1400 euro per il Galaxy S24 Ultra.

Ciò che distingue il Galaxy S24 è l'impegno di Samsung a renderlo il primo AI Phone dell'azienda, incorporando funzioni IA sviluppate internamente. Le speculazioni abbondano riguardo al rebranding di Bixby in Galaxy AI.

La scelta di San Jose rispetto a San Francisco e Seoul per l'evento di lancio è attribuita alla stretta collaborazione di Samsung con Google e al suo posizionamento strategico in concorrenza con Apple. Il lancio del Galaxy S24 con due settimane di anticipo rispetto al suo predecessore, il Galaxy S23, è considerato come una mossa deliberata per incrementare le entrate nel primo trimestre dell'anno. Questa modifica della tempistica si allinea alla strategia di Samsung di raggiungere un picco di vendite sia nel primo che nel terzo trimestre, grazie ai lanci delle serie Galaxy S e Galaxy Z.