EMUI 10 (e quindi Android 10) arriva su Huawei P30 e P30 Pro in Italia

EMUI 10, l'aggiornamento che introduce non poche novità dal punto di vista estetico, e Android 10 sono ufficialmente disponibili in Huawei P30 e P30 Pro.

La versione stabile di EMUI 10, la nuova versione dell’interfaccia sviluppata da Huawei, arriva in P30 e P30 Pro. Anche gli utenti italiani, dopo quelli cinesi, proprio durante queste ore, stanno ricevendo l’atteso aggiornamento.

Basata su Android 10, la versione beta di questa nuova interfaccia era già stata diffusa pochi giorni fa in Europa e la società aveva annunciato quali smartphone avrebbero ottenuto la versione stabile. A partire da oggi, mediante una notifica OTA, i possessori di un esemplare di Huawei P30 e P30 Pro potranno scaricare un aggiornamento del peso di circa 4 GB. La build di riferimento è riconoscibile dal codice 10.0.0.168(C431E19R2P5).

Le novità introdotte da questo update sono numerose e riguardano principalmente l’aspetto estetico. Con uno stile classico ed elegante, le colorazioni e le immagini scelte dall’azienda sono ispirate al pittore Giorgio Morandi, unite a uno stile minimalista. Le animazioni sono inoltre state ridisegnate, così da offrire un senso di freschezza.

Huawei ha annunciato che l’aggiornamento permette di ridurre notevolmente il tempo di latenza dei tocchi e aumenterà sensibilmente la durata della batteria, che è già uno dei punti forti di questi device. L’update di GPU Turbo, infine, ottimizzerà l’esperienza dei videogiocatori.

L’aggiornamento di EMUI 10 per Huawei P30 e P30 Pro è in fase di roll out e, proprio per questo motivo, potrebbero volerci ancora un po’ di giorni prima che venga esteso a tutti gli utenti.