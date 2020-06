Facebook introduce un’attesa funzione: ecco Gestisci attività

Facebook ha appena introdotto Gestisci attività. Il nuovo e atteso strumento consente agli utenti di eliminare velocemente post pubblicati in passato. Una novità molto interessante che, almeno per il momento, interessa solo l’applicazione per Android e iOS.

Gestisci attività, composto da una nuova schermata, consente agli utenti di eliminare uno o più post pubblicati in passato. Per facilitare questa azione, gli sviluppatori hanno anche inserito dei filtri che consentono di trovare i contenuti pubblicati in un determinato arco di tempo o in cui è taggata una specifica persona.

Una novità particolarmente utile specialmente per coloro i quali sono iscritti da diversi anni e vorrebbero eliminare tutti quei post che – per qualunque motivo – non apprezzano più. Gestisci attività pone gli utenti davanti a due possibili opzioni:

definitivamente i contenuti selezionati (con la possibilità di ripristinarli entro 30 giorni); Archiviare i post e le foto, in modo tale da conservarli senza che siano visibili agli altri.

L’aggiornamento è in fase di roll out: in poche settimane sarà disponibile per tutti. Facebook anticipa che lo strumento arriverà anche nella piattaforma per PC, recentemente aggiornata con la nuova UI, ma bisognerà attendere ancora un po’.