Facebook, Q2 2019 positivo: utenti attivi in aumento dell’8%

Nonostante la multa di 5 miliardi di euro imposta dalla FTC, Facebook ha messo a segno ottimi risultati nel Q2 2019: +8% gli utenti attivi, +28% dalle pubblicità e reddito in aumento del 28%. L'utile netto decurtato però del 49%.

Facebook ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2019. I dati sono stati resi noti in seguito alla decisione della Federal Trade Commission di multare la società per 5 miliardi di euro in relazione alle violazioni in materia di privacy. La sanzione ha portato a un dimezzamento dell’utile netto che si è attestato a 2,6 miliardi di dollari.

Nonostante la multa della FTC, il trimestre di Facebook ha registrato numeri positivi andando ben oltre le aspettative. Con una crescita del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il reddito si è attestato a 16,88 miliardi di dollari contro i 16,45 miliardi previsti da Wall Street. È interessante notare come la maggior parte del fatturato derivi dalla vendita di spazi pubblicitari (16,62 miliardi di dollari).

Lo scandalo di Cambridge Analytica non sembra aver preoccupato gli utenti. Sono stati 1,59 miliardi gli utenti attivi giornalieri e 2,41 miliardi quelli mensili, numeri che corrispondono a un aumento dell’8% rispetto al Q2 2018. Una crescita importante anche per quanto riguarda i dipendenti del gruppo: 39.651 in tutto il mondo che si traduce in +38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Come detto in apertura, la nota dolente è l’utile netto che a causa della maxi-multa ha subito una decurtazione del 49% attestandosi appunto a 2,6 miliardi di dollari con un utile per azione di 0.91 dollari. Nella nota, si legge che escludendo la spese relative alla Federal Trade Commission “il margine operativo sarebbe stato superiore di 12 punti percentuali”. Risultati molto positivi che hanno fanno balzare il titolo della società del 3,5% a Wall Street nel dopo mercato.