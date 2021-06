FaceTime arriva su Android e Windows, ma è presto per festeggiare

Durante il keynote di apertura del WWDC 2021, Apple ha annunciato delle grandi novità per quanto riguarda iOS, iPadOS e MacOS. Tra queste l’arrivo di FaceTime sui dispositivi Android e Windows tramite browser, ma aspettate a festeggiare…

Il keynote di apertura della conferenza dedicata agli sviluppatori di Apple, chiamata WWDC, è ancora in corso e l’azienda di Cupertino sta annunciando tutte le novità che possiamo aspettarci nelle versioni di iOS 15 e iPad OS 15 a partire da questo autunno.

Tra queste novità, molto spazio è stato dato a FaceTime, l’applicazione per le videochiamate preinstallata nei prodotti dell’azienda.

È stata annunciata una nuova opzione di visualizzazione a griglia, una funzione di isolamento della voce o amplificazione dei suoni ambientali per migliorare la qualità del suono, il supporto per l’audio spaziale e la possibilità di sfocare lo sfondo con la “modalità ritratto”.

Molto enfatizzata durante l’evento è la funzionalità SharePlay. SharePlay permetterà a un gruppo di persone di guardare o ascoltare film, serie TV, musica o podcast in compagnia, la funzione consente anche di condividere lo schermo di iPhone, iPad o Mac.

SharePlay non funzionerà con ogni applicazione di streaming, la funzione va implementata a livello di API. Apple ha tuttavia annunciato i nomi di alcuni sviluppatori di servizi molto diffusi che sono già pronti a supportare la funzione o lo saranno in tempo per l’autunno. Tra questi servizi sono stati nominati Disney+, Hulu, HBO Max, Twitch e persino TikTok. Anche Apple Music e Apple TV+ sono ovviamente supportati.

Oltre a queste novità che riguardano il servizio sui prodotti Apple, l’azienda ha annunciato anche l’arrivo di FaceTime Links.

FaceTime Links permetterà di condividere con i propri amici il link di una chiamata creata in anticipo in modo da poterla organizzare, in maniera simile a quello che è già possibile con i servizi della concorrenza come Google Meet o Zoom.

La vera grande novità è la possibilità di unirsi alla videochiamata via link anche da browser web e dai dispositivi Android.

Guardando la conferenza è stato molto chiaro come non sia in arrivo un’applicazione per altri sistemi operativi diversi da iOS/iPadOS o MacOS e che non sarà lanciato un servizio web. FaceTime Links permetterà solo gli utenti di partecipare nelle videochiamate già create dagli utenti Apple con i propri prodotti del brand.

Non possiamo ancora quindi festeggiare l’arrivo di FaceTime sui sistemi operativi di terze parti ma è un grande passo avanti…

Alcuni di questi aggiornamenti per FaceTime arriveranno anche su Mac grazie al nuovo aggiornamento MacOS Monterey in arrivo entro la fine dell’anno.