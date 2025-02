Fibra a 21,99€ senza sorprese: scopri se puoi attivarla

Iliad, premiata come la miglior fibra del 2024, propone un’offerta per chi cerca una connessione internet veloce e affidabile. A soli 21,99€ al mese, i clienti possono attivare una connessione fibra senza sorprese, con prestazioni che si adattano alle diverse tecnologie disponibili in base alla zona di residenza. Tuttavia, per poter attivare questa offerta, è necessario essere già clienti Iliad mobile, con un piano che parte da almeno 9,99€ al mese e con pagamento automatico.

Fibra Iliad, chi dovrebbe acquistarla?

L’offerta fibra di Iliad è disponibile in due versioni, a seconda della tecnologia che copre l’area di residenza del cliente. Nelle zone coperte dalla tecnologia FTTH EPON, la connessione offre un download che può arrivare fino a 5 Gbit/s, suddiviso tra Wi-Fi e porte ethernet, e un upload fino a 700 Mbit/s. Nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON, le prestazioni sono comunque elevate, con download fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s. Grazie a queste performance, Iliad si conferma una scelta eccellente per chi cerca una connessione stabile e rapida.

Un punto di forza dell’offerta Iliad è l’inclusione di un router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, la più avanzata nel panorama del trasferimento dati wireless. Il Wi-Fi 7 garantisce velocità e stabilità superiori, sia in download che in upload, e rende possibile l’utilizzo contemporaneo di più dispositivi senza rallentamenti. Che si tratti di guardare film, scaricare file, lavorare da casa o giocare online, Iliadbox Wi-Fi 7 assicura un’esperienza di navigazione fluida e senza compromessi.

Oltre alle prestazioni, Iliad si distingue per l’attenzione alla praticità e alla sostenibilità. Il nuovo router, iliadbox Wi-Fi 7, è progettato con un pulsante ON/OFF che consente di spegnere il dispositivo senza staccare la spina, un dettaglio che riduce il consumo energetico. Inoltre, la modalità Sleeping permette di abbattere ulteriormente il consumo quando la connessione non è in uso. Una volta sottoscritta l’offerta, sarà un tecnico a portare direttamente a casa il router, semplificando l’attivazione della fibra.

