Samsung ha appena lanciato l’attesissimo evento FLASH Live Commerce S25, una promozione imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia che desiderano il massimo da smartphone e notebook di nuova generazione. Con un’offerta valida solo oggi, 11 giugno 2025, potrete portarvi a casa i nuovi Galaxy S25 con il 20% di sconto e i potentissimi Galaxy Book5 con fino al 25% di riduzione. Per ottenere l’offerta vi basterà inserire il codice promozionale SAMSUNG116 al momento dell’acquisto, dalle ore 12:00 alle 23:59.

Offerte Samsung, perché approfittarne?

Tra i prodotti in sconto troviamo il potente Samsung Galaxy S25 Ultra, dotato di fotocamera AI, display ultra definito e prestazioni da vero flagship. Ad accompagnarlo ci sono S25 Edge, elegante e maneggevole, S25+, perfetto per chi cerca equilibrio tra potenza e prezzo, e il modello S25 base, ideale per chi vuole entrare nel mondo Galaxy senza compromessi.

Ma il vero cuore dell’iniziativa si sblocca con i Galaxy Book5: scegliendo Book5 Pro 360 potrete contare su design convertibile, schermo AMOLED 3K e penna inclusa, mentre Book5 Pro vi garantirà prestazioni di livello professionale grazie al processore Intel Core Ultra. Il Book5 360, invece, è la scelta perfetta per chi cerca versatilità e leggerezza in mobilità, mantenendo una qualità premium in ogni utilizzo.

Oltre al valore dei prodotti in promozione, questa iniziativa vi permette di risparmiare fino a centinaia di euro su dispositivi appena lanciati, portandovi a casa il meglio della tecnologia Samsung in esclusiva e per un tempo limitato. Con i modelli S25 e Book5 avrete il futuro tra le mani: prestazioni elevate, ecosistema connesso e innovazioni all’avanguardia in ogni categoria.

Il FLASH Live Commerce S25 è disponibile solo per oggi, fino alle 23:59, quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare smartphone e laptop Samsung di ultima generazione con sconti fino al 25%, semplicemente utilizzando il codice SAMSUNG116.

