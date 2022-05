Torna in promozione una delle offerte per la fibra ottica FTTH più interessanti del panorama italiano: con Fibra Aruba All-In Promo avrete a disposizione una connessione internet a banda larga su infrastruttura Open Fiber con modem incluso a soli 19,89 euro al mese per i primi 12 mesi, senza costi di attivazione o migrazione.

L’offerta all-inclusive del celebre provider offre infatti una serie di vantaggi che sfidano i grandi player del settore: dalla copertura nelle aree bianche del territorio italiano alla tecnologia di ultima generazione, scegliendo l’offerta Aruba All-In Promo potrete riunire Internet e fisso sotto la stessa offerta a condizioni più che vantaggiose.

Fibra Aruba All-In Promo, tutti i dettagli

Riportiamo di seguito i dettagli dell’offerta Fibra Aruba All-In Promo:

validità: 25 agosto 2022

prezzo: 19,89 euro /mese per 12 mesi, poi 29,90 euro /mese

/mese per 12 mesi, poi /mese rete: Open Fiber (FTTH) in aree nere e bianche (attivazione nelle aree bianche: +5 euro/mese)

(FTTH) in aree nere e bianche (attivazione nelle aree bianche: +5 euro/mese) Download fino a 1 Gbps / Upload fino a 300 Mbps

/ Upload fino a Nessun costo di attivazione o migrazione

Servizio Stop&Go!

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza e chat H24

Sconti fino all’80% sui prodotti Aruba

Recesso con rimborso spese entro i primi 30 giorni

Recesso entro 12 mesi: 20 euro con router a noleggio, gratis con router libero (oltre il 12° mese il recesso è sempre gratuito)

Moduli aggiuntivi Router Wi-Fi FRITZ!Box 7530 a noleggio: incluso Chiamate nazionali illimitate (fissi e mobili): incluse Indirizzo IPv4 statico: 3 euro/mese Upload 500 Mbps: 2 euro/mese



ATTIVA FIBRA ALL-IN

Non usi la fibra per un mese? Non la paghi!

Le vacanze estive ormai sono dietro l’angolo ed il servizio Stop&Go! viene in vostro soccorso. Incluso in Aruba Fibra All-in, questo servizio vi permette di mettere in pausa la vostra offerta per 30 giorni consecutivi ogni anno ottenendo lo sconto di una mensilità, senza dover quindi disdire l’abbonamento. Il servizio di telefonia fissa, se presente, rimarrà sempre attivo per tutta la durata della pausa.

È possibile interrompere in ogni momento la pausa in caso di necessità contattando la sempre attenta assistenza clienti, la quale provvederà a riattivare subito la linea. Questo comporterà il pagamento dell’intero canone mensile, tuttavia sarete di nuovo in grado di usufruire del servizio Stop&Go! in un momento successivo.

Quali sono gli altri vantaggi?

Con Aruba Fibra All-In avrete a disposizione diversi servizi esclusivi, compresi nel canone mensile o disponibili con un piccolo contributo extra. A proposito di questi ultimi, a partire da questo mese Aruba dà la possibilità di navigare con una velocità massima nominale di upload di ben 500 Mbps al posto dei consueti 300 Mbps a soli 2 euro in più al mese rispetto all’offerta standard, per un totale di soli 21,89 euro/mese. Le chiamate sul territorio nazionale sono incluse verso i numeri sia fissi che mobili.

Per l’occasione del rilancio della sua offerta Fibra All-In Aruba ha indetto infine un concorso a premi: chi attiva una delle offerte per la banda ultralarga entro il 22 luglio 2022 potrà infatti partecipare all’estrazione di una moto Ducati Panigale V2 con livrea Aruba Racing e di dispositivi tecnologici firmati Motorola e Lenovo.

SCOPRI DI PIÙ