Se siete coperti dalla fibra ottica FTTH ma non avete ancora attivato un’offerta basata su questa tecnologia, vi interesserà sapere che Aruba ha scontato la sua offerta “All-in” portandola da 29,90€ a soli 19,89€ per i primi 6 mesi. A questo si aggiungono zero costi di attivazione e la possibilità di ricevere gratuitamente il router FRITZ!Box 5530 Fiber di AVM, perfetto per le connessioni ultraveloci in fibra ottica grazie alla porta dedicata 2,5 Gigabit.

Un’offerta sicuramente allettante quella di Aruba, visto che il risparmio ammonta a circa 60,00€ dopo 6 mesi. La proposta si fa ancora più interessante se si aggiunge il servizio “Download 2,5 Gbps” che, come è facile intuire, migliora ulteriormente la velocità di connessione, portandola fino a 2,5 Gbps. In questo caso, si riceverà il FRITZ!Box 5530 Fiber, un router progettato per le ultime tecnologie in fibra ottica.

I vantaggi della tecnologia FTTH non si limitano solo alla velocità di connessione, poiché le infrastrutture sono studiate per garantire un basso impatto ambientale, reso possibile da processi di lavorazione più semplici e meno tendenti alla manutenzione rispetto alle reti in rame. Inoltre, qualora ci fossero già infrastrutture compatibili, la rete in fibra ottica non necessita di tecniche di scavo, diminuendo ancora di più l’impatto ambientale.

Se non siete coperti dalla fibra FTTH, Aruba garantisce comunque velocità di connessione elevate, grazie alla tecnologia a fibra mista, nota anche come FTTC. Quest’ultima si divide in VDSL e EVDSL, con velocità massime rispettivamente di 200 e 400 Mb/s.

Che dire invece del router FRITZ!Box 5530 Fiber? E’ l’hub di riferimento per le connessioni ultraveloci in fibra ottica che sfrutta il nuovo standard Wi-Fi 6 Mesh integrato con MU-MIMO. Dotato di una porta da 2,5 Gigabit è in grado di trasmettere parallelamente sulle bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz per una velocità fino a 3.000 Mbps. Completano la dotazione anche due connessioni LAN da 1 Gigabit e un centralino telefonico con base DECT.

Un router all’avanguardia dunque, nonché di facile configurazione via browser tramite il pratico FRITZ!OS ottimizzato anche per smartphone e tablet che vi permetterà di attivare le funzioni di Parental control ed elevati standard di sicurezza, oltre a quelle relative alla smart home. Ultimo ma non meno importante, questo router è posizionabile anche a muro, in modo da non occupare spazio su un mobile o scrivania.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata, invitandovi ancora una volta ad approfittare di questa offerta prima che diventi troppo tardi.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!