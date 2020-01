FIIDO M1, la bicicletta elettrica pieghevole in arrivo a meno di 1.099 euro

FIIDO M1 è la nuova proposta dell’omonima azienda cinese. Parliamo di una bicicletta elettrica pieghevole che arriverà sul mercato tra pochissimi giorni a un prezzo inferiore a 1.099 euro. Questa andrà ad aggiungersi ai diversi modelli già lanciati dalla società con l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze di chi ama muoversi in bicicletta. Scopriamo i dettagli tecnici di M1.

Partiamo dai materiali e dalle dimensioni, elementi essenziali per la trasportabilità. Il telaio è costruito in lega di alluminio ed è caratterizzato – come detto – da un design pieghevole. Con un peso di circa 25 Kg, ha dimensioni pari a 172 cm x 106 cm (lunghezza/altezza) che si riducono rispettivamente a 96 cm e 79 cm (a cui si aggiungono 45 cm di larghezza) quando richiusa, rendendola così perfetta da portare su un mezzo di trasporto o da riporre nel bagagliaio dall’auto. Anche i pedali sono pieghevoli.

La parte anteriore della bicicletta è dotata di una torcia LED, del cosiddetto shock absorber per attutire le vibrazioni e di una guarnitura 52T. Sul manubrio non mancano il pulsante per l’accensione, per la luce e il clacson e la leva del cambio. FIIDO M1, inoltre, adotta il sistema di trasmissione Shimano a 7 velocità e gli pneumatici ultra-larghi 20×4 pollici targati CST. Presente un sistema di frenatura meccanico a doppio disco in caso di emergenza.

Per quanto riguarda la parte elettrica, può contare su un motore ad alta efficienza da 250W che – secondo la società – dovrebbe garantire una resistenza migliore del 20% unitamente a un consumo ridotto di energia. La velocità massima raggiungibile è di 31 Km/h. La batteria al litio rimovibile ha una capacità di 12,5Ah a 36V che dovrebbe assicurare fino a 100 Km di percorrenza e avere tempi di ricarica di 9 ore.

Come detto in apertura, FIIDO M1 sarà lanciata ufficialmente alla fine di gennaio, con un prezzo al dettaglio inferiore a 1.099 euro.