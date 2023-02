Chi gestisce un’attività deve necessariamente trovare il giusto equilibrio tra l’uso dei servizi di comunicazione in commercio e le spese mensili. Trovare un piano tariffario adeguato ai bilanci ed ottenere, nello stesso tempo, un servizio di qualità potrebbe essere complicato.

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, si può approfittare infatti della promozione lanciata da Vodafone Business attivando il piano tariffario Fissa Smart a 23 euro al mese, con costi di attivazione azzerati. Oltre a questa tariffa ridotta, si possono ottenere i primi 2 mesi in maniera completamente gratuita.

Per San Valentino regala al tuo business una nuova tariffa di rete fissa

Fissa Smart è l’offerta di rete fissa che consente di gestire in maniera completamente autonoma e flessibile le proprie comunicazioni, con un piano tariffario adatto alle tue esigenze e ricco di servizi. Quali sono i servizi offerti?

Vodafone Business ha a cuore le esigenze di chi gestisce un’attività e ha necessità di avere una buona connessione Internet senza limiti.

L’offerta, infatti, include:

traffico internet illimitato alla massima velocità ;

; telefonate a consumo ;

; modem ;

; servizio di assistenza business che ti consentirà di dare risposta a qualsiasi domanda o risolvere problemi tecnici.

Il periodo di San Valentino rappresenta il momento ideale per aderire a Fissa Smart. Le condizioni sono decisamente vantaggiose:

il costo mensile dell’offerta si riduce di molto passando da 30 a 23 euro ;

; il costo di attivazione di 240 euro è pari a zero ;

; i primi due mesi sono completamente gratuiti.

Ma non è tutto. Come nelle altre offerte Vodafone per la clientela business, il piano tariffario prevede anche l’offerta di 1 TB di memoria virtuale sulla piattaforma cloud YourCloud by BabylonCloud.

Questo servizio è di grande utilità e praticità soprattutto per i liberi professionisti, che hanno bisogno di poter accedere ai loro documenti e di poterli condividere con i propri collaboratori ovunque si trovino con un semplice click.

Chi attiva Fissa Smart, inoltre, riceve anche una internet key da collegare al modem. La chiavetta ha una scheda SIM in dotazione e crea una rete di backup che entra in funzione in caso di malfunzionamento temporaneo o di guasto della rete fissa. In questo modo non c’è alcun rischio di rimanere senza connessione Internet e di dover sospendere il proprio lavoro.

Il servizio è completamente gratuito e permette di navigare a una velocità che giunge fino a 20 Mbps in download e fino a 5 Mbps in upload. Risultati davvero eccellenti per una internet key. La SIM inserita nella internet key mette a disposizione fino a 150 GB al mese, una quantità che permette di soddisfare diverse esigenze.

I clienti Vodafone Business che scelgono di attivare il piano Fissa Smart e che sono particolarmente esigenti possono usufruire anche di Power 4G, che permette una velocità di navigazione sulla rete fissa incrementata grazie al supporto offerto dalla rete mobile Vodafone. Esso è già incluso nell’offerta e ha un costo minimo di 4 euro che si addebita per 24 rate mensili.

Infine, c’è un’altra funzionalità da provare: Instant Activation. Non è affatto necessario attendere che ci sia il completamento dell’attivazione della linea fissa per iniziare ad utilizzare i contenuti di Fissa Smart. Nel periodo necessario affinché l’operatore gestore della rete attivi effettivamente la connessione, si potrà navigare sulla rete usando un collegamento radio messo a disposizione per i nuovi clienti da Vodafone Business.

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo di una rete internet fissa Vodafone Business per la propria attività, tra i quali:

Affidabilità : una rete fissa è generalmente più affidabile rispetto a una connessione via wireless o mobile, poiché non è soggetta a interferenze o perdite di segnale. Ciò significa che è meno probabile che si verifichino disconnessioni o problemi di qualità del servizio.

: una rete fissa è generalmente più affidabile rispetto a una connessione via wireless o mobile, poiché non è soggetta a interferenze o perdite di segnale. Ciò significa che è meno probabile che si verifichino disconnessioni o problemi di qualità del servizio. Velocità : una rete fissa di solito offre velocità di connessione più elevate rispetto a quella wireless o mobile. Ciò è particolarmente importante per le attività che richiedono un’ampia banda, come il trasferimento di grandi quantità di dati o la videoconferenza.

: una rete fissa di solito offre velocità di connessione più elevate rispetto a quella wireless o mobile. Ciò è particolarmente importante per le attività che richiedono un’ampia banda, come il trasferimento di grandi quantità di dati o la videoconferenza. Sicurezza: una rete fissa offre maggiori garanzie di sicurezza rispetto a una connessione wireless o mobile, poiché il traffico dati viene trasmesso attraverso una linea dedicata che non può essere intercettata da terze parti.

In sintesi, una rete fissa internet può offrire affidabilità, velocità, sicurezza, convenienza e produttività per la propria attività, rendendo più semplice ed efficiente la gestione delle operazioni quotidiane.