La fascia media del mercato smartphone è popolata da tantissimi contendenti e, chi più chi meno, riesce a ritagliarsi una fetta di mercato discreta. Tra i tanti modelli non possiamo dimenticare i Samsung, per questo motivo vogliamo segnalarvi questa interessantissima offerta Black Friday sul Samsung Galaxy A53 che, grazie a uno sconto di ben 180€, scende a un prezzo quasi da entry level, solo 289,00€!

Per la fascia di mercato in cui si colloca, il Galaxy A53 5G è un device completo, che offre prestazioni fluide grazie alla combinazione tra il SoC octa-core Exynos 1280 e l’interfaccia One UI completa di tutte le feature presenti anche sui top di gamma. Ad accomunare il Galaxy A53 5G e i fratelli top di gamma è anche lo schermo Infinity-O da 6,5 pollici con frequenza di refresh adattiva fino a 120Hz, gli stessi valori raggiunti addirittura da S22 Ultra.

Completano le caratterstiche di questo smartphone ben quattro fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da ben 64MP con stabilizzazione ottica, una selfie cam da 32MP e un’ampia batteria da 5000mAh con possibilità di ricarica rapida fino a 25W.

