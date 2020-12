Galaxy Note 20 Ultra: Exyons batte Snapdragon nei test fotocamera di DxOMark

Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è stato sottoposto ad una nuova recensione da parte del noto sito specializzato nella revisione dei comparti fotografici degli smartphone, DxOMark. I test hanno rivelato che la versione Snapdragon ha ottenuto un punteggio inferiore alla sua controparte Exynos.

Guardando i punteggi, la versione Snapdragon, recensita di recente ha ottenuto 117 punti nel test della fotocamera mentre la variante Exynos ha raggiunto i 120 punti. Nello specifico, lo smartphone ha fatto registrare 119 punti per la parte fotografia, 75 per lo zoom e 103 punti per la parte video. DxOMark ha fatto notare come il device sia in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti gli aspetti, con una buona versatilità fotografica, ma non abbastanza per raggiungere le vette della classifica.

Note 20 Ultra 5G

Parlando di punteggi, il device della casa coreana spicca per la capacità di offrire colori vividi nella maggior parte delle immagini, con buoni dettagli sia negli scatti interni che in quelli esterni. E’ stata elogiata poi la modalità bokeh e gli scatti in profondità, mentre le immagini con lo zoom hanno mantenuto alti livelli di dettaglio. Anche la stabilizzazione sui video è risultata abbastanza efficace con il bilanciamento del bianco rimasto neutro sia per i video interni che per quelli esterni. Sfortunatamente, il flagship sembrerebbe soffrire di instabilità nell’autofocus sia durante i video che nelle foto.

Le scene notturne o scatti in presenza di scarsa illuminazione non risultano perfetti, con la comparsa di parecchio rumore. Inoltre, DxOMark ha anche riscontrato una serie di incongruenze nelle prestazioni durante l’acquisizione di video, soprattutto in termini di nitidezza tra i fotogrammi, ad esempio, mentre si sta camminando. Sebbene le varianti Exynos e Snapdragon offrano prestazioni comparabili, il portale preferisce la prima rispetto alla seconda, in quanto quest’ultima offre prestazioni di messa a fuoco automatica più irregolari e i livelli di rumore più elevati.