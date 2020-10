Galaxy S21/S30: Samsung potrebbe dire quasi addio ai bordi curvi

Piovono rumors ininterrotti sui prossimi Galaxy S21, che potrebbero chiamarsi anche Galaxy S30. Innanzi tutto gli smartphone dovrebbero essere presentati immediatamente all’inizio dell’anno – precisamente a gennaio – e saranno ancora una volta 3.

Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Secondo i rumors i primi due includeranno un display piatto mentre il modello Ultra avrà un display dual egde con bordi spioventi.

Ad informarci con la fuoriuscita di nuove informazioni è la “vecchia” ed affidabile conoscenza IceUniverse che affermerebbe che i display saranno così configurati:

S21 e S21+, un pannello 2K Dynamic Oled 2D , ergo, bordi piatti;

Dynamic Oled , ergo, bordi piatti; S21 Ultra, un pannello 4K 3D Dynamic Oled, ovvero con i bordi curvi.

Samsung ha lavorato anche all’interno per quanto riguarda l’ottimizzazione degli spazi e dei componenti e pare sia riuscita a limare quanto basta per ridurre le dimensioni della cornice inferiore. Questa è quella che da sempre è più spessa rispetto alle altre tre, proprio per via dell’elettronica del display che sta proprio nella parte bassa. Finalmente cornici simmetriche in tutti e 4 i lati.

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo mostrato delle immagini di Galaxy S21 standard, ivi comprese la parte posteriore con una fotocamera formata da 3 sensori. Galaxy S21 Ultra sarà ovviamente simile ai fratelli minori solo che sul retro avrà a disposizione 4 sensori fotografici, di cui 2 saranno teleobiettivi per unire due tipi di Zoom e formarne uno ancora più efficace.