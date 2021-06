Galaxy S22, Mi 12, OnePlus 10: il processore è già pronto!

Lo Snapdragon 898 (lo chiamiamo così per comodità) è già pronto sulla carta e in rete è emersa tutta la sua scheda tecnica, corredata dai nomi dei componenti che lo compongono.

Photo: Qualcomm

Il nome in codice è SM8450 e la produzione sarà affidata a Samsung, proprio come avvenuto per lo Snapdragon 888. Il nuovo SoC per gli smartphone top di gamma sarà realizzato con un processo produttivo a 4nm EUV.

Oggi Evan Blass aggiunge nuovi dettagli a riguardo e ci riporta un leak davvero corposo – e tecnico – che svela tutto ciò che sarà integrato nel pacchetto Snapdragon 898. Questo:

CPU Kryo 780 basata sulla tecnologia ARM Cortex V9;

GPU Adreno 730;

ISP Spectra 680;

Network mmWave fino a 1 GHz e Sub-6GHz da 400 MHz;

Supporto per codec audio Qualcomm Aqstic WCD9380/WCD9385;

Unità di elaborazione enclave protetta Qualcomm (SPU260);

Supporto per sottosistema Qualcomm FastConnect 6900;

Supporto per RAM LPDDR5 quad-channel;

Modem RF Snapdragon X65 5G;

Unità di elaborazione video (VPU) Adreno 665;

Unità di elaborazione del display (DPU) Adreno 1195.

Se ci dovessimo rifare allo schedule dello scorso anno, sebbene ci fosse problemi pandemici, la produzione in serie del nuovo Snapdragon 898 dovrebbe iniziare proprio da questo mese, in modo tale da essere pronto in volumi per gli OEM che ne faranno richiesta.

Come tutti gli anni lo vedremo a bordo di OnePlus 10, Xiaomi Mi 12, Galaxy S22, Oppo X4 Pro e tutti gli altri top di gamma che arriveranno man mano come Redmi, Sony, smartphone gaming, etc.

La nuova piattaforma darà modo di ottimizzare ancora di più il rapporto tra prestazioni e consumi con tutto ciò che ne consegue in relazione all’utilizzo di fotocamere più performanti e giochi sempre più complessi.