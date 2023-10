Galaxy S24 avrà uno zoom incredibilmente avanzato

Samsung ha presentato la sua tecnologia ISOCELL Zoom Anyplace, che sfrutta i sensori, ad alta risoluzione, da 200 megapixel dell'azienda, per rivoluzionare le capacità di zoom nei video.

Questa innovativa funzionalità consente di "catturare simultaneamente l'intero campo visivo, e le aree ingrandite, nei video" e di seguire automaticamente e riprendere un soggetto in movimento all'interno del fotogramma.

Sebbene Samsung non abbia specificato su quali dispositivi verrà implementata questa funzione, tutti i segnali sembrano indicare che sarà disponibile sul prossimo Galaxy S24 Ultra, il cui annuncio è previsto per l'inizio del prossimo anno.

Il Galaxy S24 Ultra, infatti, si suppone che sia equipaggiato con un sensore da 200 megapixel, requisito fondamentale per la funzionalità Zoom Anyplace, simile al sensore principale presente nell'attuale Galaxy S23 Ultra.

Nel video promozionale di Samsung, si menziona che questa funzione è "accelerata dall'Intelligenza Artificiale di Qualcomm," e viene mostrato il logo del processore Snapdragon 8 Gen 3, che è il chip previsto per alimentare il Galaxy S24 Ultra a livello globale.

Samsung non è stata la prima a ideare una funzzione di zoom di questo tipo, seguendo l'esempio dell'Honor 90 e la sua modalità "Solo Cut". Tuttavia, a differenza dell'implementazione dell'Honor 90, che limitava la risoluzione dei video a 1080p, Samsung sostiene che la sua versione sarà in grado di registrare video in 4K anche quando effettua uno zoom fino a 4x.

Zoom Anyplace consente anche di eseguire zoom in tempo reale durante la registrazione e Samsung afferma che la funzionalità dovrebbe funzionare anche su soggetti situati ai margini del fotogramma.

Durante l'evento Samsung System LSI Tech Day 2023, tenutosi all'inizio di questo mese, Samsung ha presentato questa funzione utilizzando il sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel, annunciato a gennaio 2023.

Oltre a ISOCELL Zoom Anyplace, Samsung ha anche presentato una funzionalità chiamata "End-to-End (E2E) AI Remosaic", che dovrebbe ridurre i tempi di elaborazione delle immagini a 200 megapixel fino al 50%.

Questa tecnologia regola il processo di elaborazione delle immagini in modo da eseguire le fasi di remosaicing, e di elaborazione del segnale dell'immagine, in parallelo, anziché in sequenza. Questo approccio dovrebbe ridurre la perdita di dati dovuta alla latenza, consentendo di ottenere foto con "dettagli e colori più ricchi".

Sebbene il comunicato stampa di Samsung non fornisca informazioni sulla data di lancio di queste funzioni, si vocifera che l'azienda stia preparando il lancio della serie Galaxy S24 già a partire da gennaio del prossimo anno.