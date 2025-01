Affrettati! Galaxy S25 a 200€ in meno! Ultimi giorni per approfittarne

Questi sono gli ultimi giorni per approfittare dell'offerta esclusiva che consente di risparmiare 200€ sull'acquisto di uno degli smartphone più avanzati della gamma Samsung: il Galaxy S25. Utilizzando il coupon "GALAXYS25", è possibile ottenere uno sconto valido su tutta la serie, che include modelli come il Galaxy S25 Ultra, un dispositivo di fascia premium che promette prestazioni eccezionali e un design raffinato. L'occasione migliore di risparmiare su uno degli smartphone più innovativi del 2025.



Galaxy S25, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy S25 Ultra, il top di gamma della serie, non stravolge l'estetica della serie Galaxy, ma presenta alcuni aggiornamenti nel design rispetto ai modelli precedenti. Con una costruzione in titanio e vetro Corning Gorilla Glass Armor 2, il dispositivo è più sottile e leggero, risultando anche più resistente agli urti e ai graffi. Le cornici piatte e il vetro frontale privo di riflessi offrono una sensazione di lusso e solidità, mentre i bordi sottili del display garantiscono un rapporto schermo-superficie eccezionale. Il retro è caratterizzato da un alloggiamento per le fotocamere, che sono protette da una cornice nera che conferisce un aspetto elegante e pulito.

Dotato del Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, il Samsung Galaxy S25 Ultra si distingue per le sue performance straordinarie. Con 12 GB di RAM e opzioni di memoria interna fino a 1 TB, è pronto per gestire qualsiasi applicazione o attività multitasking. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, con risoluzione WQHD+ e refresh rate a 120 Hz, garantisce un'esperienza visiva di altissimo livello, perfetta per giochi, video e fotografie. Inoltre, il comparto fotografico è composto da cinque sensori, tra cui una fotocamera principale da 200 MP, che offre una qualità d'immagine senza pari. La batteria da 5000 mAh supporta ricarica rapida a 45 W e ricarica wireless 2.0, assicurando una lunga durata anche con utilizzi intensivi.

Samsung continua a innovare anche nel software, con il Galaxy S25 Ultra che arriva con Android 15 e One UI 7. Tra le novità più interessanti, troviamo un'intelligenza artificiale che offre esperienze personalizzate, adattandosi alle preferenze dell'utente. Funzioni come la ricerca contestuale tramite Cerchia e la tecnologia ProScaler migliorano l'esperienza quotidiana, mentre il Gemini permette di eseguire operazioni fluide tra le app. Inoltre, la fotocamera sfrutta AI avanzata per migliorare la qualità delle immagini, mentre le funzionalità di video editing, come il controllo della profondità di campo e la riduzione dei rumori, permettono di ottenere risultati professionali anche in ambienti poco illuminati.

