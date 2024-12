Galaxy S25 integrerà finalmente la ricarica in stile MagSafe?

La nuova serie Samsung Galaxy S25, il cui lancio è previsto a gennaio, includerà il supporto per la tecnologia di ricarica wireless Qi2. Secondo quanto riportato dal tipster Ice Universe, i modelli Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra saranno i primi smartphone dell'azienda a implementare questa tecnologia, precedentemente inclusa solo nel Samsung Galaxy Ring.

Lo standard Qi2, che si basa sullo standard MagSafe di Apple, offre l'opzione di allineamento magnetico per dispositivi e accessori supportati, promettendo agli utenti una maggiore comodità e sicurezza nel processo di ricarica. Tuttavia, Samsung potrebbe decidere di non supportare completamente questa caratteristica, il che significherebbe che gli accessori magnetici come custodie e portafogli non saranno compatibili.

I tre modelli arriveranno senza significative modifiche alla capacità di batteria: Galaxy S25 con 4,000mAh, Galaxy S25+ con 4,900mAh e Galaxy S25 Ultra con 5,000mAh. La serie Galaxy S25 supporterà anche la ricarica a 25W per il modello base e fino a 45W per i modelli Plus e Ultra, attraverso lo standard USB PD PPS. Inoltre, tutti e tre i modelli saranno equipaggiati con la funzionalità Wireless PowerShare, ma nessuno includerà un caricabatterie incluso nella confezione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questa evoluzione nella serie Galaxy segna un punto di riferimento importante per Samsung, che sembra voglia rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori per una ricarica e un'integrazione con gli accessori sempre più pratica. L'introduzione del supporto per Qi2 evidenzia inoltre l'impegno dell'azienda nell'adottare tecnologie innovative per migliorare l'esperienza utente.

Più dettagli verranno sicuramente svelati all'approccio della data di lancio, mantenendo alta l'attesa per la nuova gamma di prodotti top di gamma di Samsung.

L'introduzione della ricarica wireless e delle sue varie evoluzioni come Qi2, rappresentano una delle innovazioni più significative nel campo della telefonia mobile degli ultimi anni. La ricarica wireless ha iniziato a guadagnare popolarità intorno al 2012, quando il Nokia Lumia 920, uno dei primi smartphone a supportare questa tecnologia, è stato lanciato sul mercato.

Nel corso degli anni, il sistema di ricarica wireless ha evoluto diventando sempre più rapido e efficiente. Qi, lo standard internazionale per la ricarica wireless ad induzione elettrica, è stato creato dal Wireless Power Consortium (WPC) nel 2008. Con Qi2 che implementa l'allineamento magnetico simile a quello introdotto da Apple con MagSafe, ci si avvicina verso una soluzione che combina comodità e alta efficienza.

Curiosamente, nonostante l'avanzare della tecnologia, si riscontra ancora una resistenza da parte di alcune persone riguardo l'adozione della ricarica wireless. Temi come l'efficienza energetica e la velocità di ricarica sono spesso discussi, indicando che c'è ancora margine di miglioramento e innovazione.