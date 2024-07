Massima produttività con il Galaxy Tab S9, ora con uno sconto di 400€

Siete pronti a investire quanto spendereste per un eccellente notebook, per un tablet Android che si distingue dalla concorrenza? Allora il Galaxy Tab S9 fa al caso vostro. In particolare, ora che Comet offre la versione da 256GB con uno sconto di ben 400€, il prezzo scende a soli 599€. Lo sconto sarà applicato nel carrello al momento del pagamento.

Vedi offerta su Comet

Samsung Galaxy Tab S9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy Tab S9, con il suo schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, refresh rate fino a 120 Hz e compatibilità con la S-Pen, è l'acquisto ideale per chi cerca un tablet all'avanguardia sia per lavoro che per svago. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla scocca resistente ad acqua e polvere certificata IP68, si rivolge a quegli utenti che necessitano di un tablet facilmente trasportabile e resistente agli imprevisti quotidiani.

Con una memoria interna da 256GB e la potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, è perfetto per coloro in cerca di un dispositivo capace di garantire ottime prestazioni in multitasking e la possibilità di usufruire di app per la produttività e il design, grazie anche alla S-Pen inclusa. Al di là dell'ambito lavorativo, Galaxy Tab S9 appaga anche gli amanti dell'intrattenimento digitale.

Quattro speaker potenziati dal sistema audio AKG e compatibili con Dolby Atmos, assicurano un'esperienza sonora immersiva, sia che si tratti di gaming, guardare film e serie TV o videochiamate. Il supporto software garantito per lungo termine, con almeno quattro aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza, rende questo tablet un investimento a lungo termine per restare sempre aggiornati. A 599€, si presenta come una delle migliori offerte Comet del momento.

Vedi offerta su Comet