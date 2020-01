Garmin e Fitbit accusate da Philips di violazione di brevetti per smartwatch

Fitbit e Garmin sono finite sotto indagine investigativa da parte dell’US International Trade Commission per quanto riguarda le tecnologie utilizzate sugli smartwatch. In una nota ufficiale, l’USITC spiega che l’indagine è partita dopo una denuncia avanzata da Philips a proposito di presunte violazioni di brevetti per dispositivi indossabili.

Tuttavia, i regolatori statunitensi sottolineano che al momento non è stata presa ancora nessuna decisione in merito e che l’indagine ha il compito – appunto – di capire al più presto se ci sono state violazioni o meno. Il controllo interesserà anche altre società: Ingram Micro Inc, con sede in California, e le cinesi Maintek Computer e Inventec Appliances.

Garmin Forerunner 245

Il caso sembrerebbe riguardare quattro brevetti di proprietà intellettuale che coprono varie funzioni relative agli smartwatch, come il rilevamento del movimento e la segnalazione degli allarmi. “Riteniamo che queste affermazioni siano prive di fondamento e che derivino dalla mancata riuscita di Philips nel mercato dei dispositivi indossabili”. È questa la risposta di Fitbit alla richiesta di commento dell’agenzia di stampa Reuters. Nessun commento al momento da parte delle altre accusate.

Un portavoce di Philips, invece, ha dichiarato che la società ha tentato di negoziare accordi di licenza con Fitbit e Garmin per tre anni, ma che i colloqui alla fine si sono interrotti. “Ci aspettiamo che terzi rispettino la nostra proprietà intellettuale allo stesso modo in cui noi rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale di terzi”. Nella denuncia, l’azienda olandese chiede inoltre alle autorità di regolamentazione di applicare tariffe o un divieto di importazione a tutte quelle società che risultano colpevoli di violazioni di brevetti e della proprietà intellettuale di Philips. Ora, la palla passa alle USITC che dovrà prendere una decisione.